籲年輕人投下四個不同意 林智堅：讓台灣和世界平起平坐
公投明日登場，民進黨今（17）日晚間在凱達格蘭大道舉辦「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會。由於桃園再傳疫情，原定出席的桃園市長鄭文燦秉持防疫優先全力處理防疫工作未出席。新竹市長林智堅打頭陣致詞時喊話年輕人，一定要站出來投票，讓自由可貴的台灣，和全世界平起平坐。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-17 20:09:27｜2021-12-17 20:11:58
林智堅說，萊豬是假議題，今年已經開放了，政府要做的是嚴格把關，讓民眾可以自由選擇。在這個歷史關鍵時刻，他由衷謝謝台灣隊每一位兄弟姐妹站出來，但是也要特別在這裡拜託年輕朋友，尤其是18歲這次可以投票的首投族，這是一個非常關鍵的時刻，請大家明天要站出來，用行動投下這一票，四個不同意，決定自己國家的未來，讓自由可貴的台灣，和全世界平起平坐。
林智堅也說，竹科一個月用電要十億度，所以竹科每一個企業家最關心的就是電力要穩定供應，但其中有一項重啟核四公投，它不可行的原因大家都知道，因為這台車是拼裝車、報廢車，而且台灣在地震帶上，2013年大家應該跟他一樣，走上街頭反核，現在公投談核四要重啟，更是絕對不同意。
林智堅也說，台灣半導體產業需要電，三接就是一個最好的方案。三接預計在2025年就可以完成，一年可以提供137億度的電，所以三接遷移也不同意，重啟核四不同意，三接要趕快完成。