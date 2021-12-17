國民黨民主守夜　趙少康催票：明天不投票就是支持民進黨

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趙少康痛批蔡英文已經變成「騙子總統」，故意把反萊豬公投說成反美豬，把主張遷離藻礁的三接公投，改成不要蓋三接，這是故意欺騙人民。
趙少康說，真的很擔心明天天氣轉冷，大家就不出門投票，但如果這一次公投沒過，下一次誰還會發起提案、幫忙連署？「可能就是最後一次公投」。
趙少康問民眾說，「你支持民進黨嗎？你滿意民進黨嗎？」如果明天不去投票，就是支持民進黨、支持蔡英文，明天一定要出門投票，給民進黨一點顏色瞧瞧。
「公投綁大選」領銜人江啟臣指出，公投對民進黨而言就像是照妖鏡，公投若沒有用，民進黨就不會怕，若不會怕，就不會在2018年選輸後極力修改公投法，於2019年硬將公投關進鐵籠。他強調，公投讓執政者害怕，讓執政者必須謙卑、必須向人民低頭，如果沒有這四項公投案，蔡英文、賴清德、蘇貞昌會出來嗎？這三大巨頭現在到處趴趴走，就是怕明天四個公投案通過，才趕快出來。他呼籲，三年前十個公投案過七個，「明天四個通通過，人民日子才好過」。
江啟臣表示，不分藍綠，四個都同意，公投是人民作主，民主是人民作主，不是民進黨作主。現在只缺三張票，就是催票、拉票、投票，拜託大家幫忙拉票，明天不論風雨，要讓執政者、蔡英文低頭，明天大家就要出來投公投，讓執政者謙卑，否則他們的謙卑都是講假的，將人民聲音拋到腦後。
江啟臣強調，公投是人民保護權力的最後防線，請大家勇敢站出來，保護食安、保護下一代，告訴政府不要停電、缺電、限電，大家也一起保護藻礁、保護環境，大家一定要努力，投出超過五百萬的同意票。