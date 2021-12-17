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1218公投　時力籲投三個同意、僅不同意核四重啟

▲時代力量在西門町舉辦「1218公投日 出門投票展現民意」記者會，宣示四項公投「三好一壞」。（圖／時代力量立院黨團提供）
▲時代力量在西門町舉辦「1218公投日 出門投票展現民意」記者會，宣示四項公投「三好一壞」。（圖／時代力量立院黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-17 20:37:47｜2021-12-17 20:40:11

明天是1218四項公投投票日，時代力量今（17）日晚間在西門町舉辦「1218公投日 出門投票展現民意」記者會，宣示四項公投「三好一壞」，同意禁止萊豬進口、同意中油三接遷移、同意公投綁大選，僅不同意核四重啟。

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時代力量黨主席、立委陳椒華表示，基於地質調查、核廢料處理及核四工安等問題，核四完全沒有重啟的條件，反對核四重啟是出於人民生命安全與風險考量。

時力秘書長白卿芬強調，針對公投活動，時代力量向來秉持小型街講與民眾近距離溝通、討論的方式進行，不會辦大型造勢活動，也不會進行政黨動員，公投就是集體公民意志，不能受到意識形態綁架，更不能淪為政黨之間的惡性鬥爭的工具。

時力副秘書長暨發言人張衞航表示，核四已封存，重啟至少需要7年，過程中將耗費大量人力、物力，且80％民眾反對核廢料放在自己居住縣市，至今核廢料還無法確定最終存放地點， 連新北市長和宜蘭縣長都已表態不支持核四重啟，因此請大家反對重啟核四。

張衞航指出，萊豬進口本質上是是「食安議題」，如果政府認為萊劑殘留符合國際健康標準，就沒有食安疑慮，就不會禁止養豬戶使用萊劑，學生和軍警消的伙食也不會禁止使用萊豬。若政府不能「落實邊境管理」及「明確萊劑標章」，為把關民眾食安，請大家同意禁止萊豬進口。

公投綁大選方面，張衞航指出，由於設有法定通過門檻，若未與大選合併舉辦，很可能無法通過。2018年的投票亂象，根據民調顯示，多數民眾認為中選會改善選務流程即可，不該將公投綁大選當作代罪羔羊。為鼓勵民眾實質參與公共議題，請贊成公投綁大選。

針對中油天然氣第三接收站是否應遷離部分，時力指出，從媒體報導的照片，就可知道施工鋼筋直接插在藻礁上，外推亦將永久破壞珍貴藻礁。且目前已有可行的替代方案存在，為維持環境永續，時力支持三接遷離大潭藻礁海岸及海域。

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