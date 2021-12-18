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《尋找神話之鳥》包場票房破百萬　趙傳看完都感動

▲導演梁皆得花費20年紀錄黑嘴端鳳頭燕鷗。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲導演梁皆得花費20年紀錄黑嘴端鳳頭燕鷗。（圖／采昌國際多媒體提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-12-18 14:30:00

由《老鷹想飛》導演梁皆得執導的紀錄新片《尋找神話之鳥》，今（17）日正式於全台戲院上映。本片未演先轟動，導演的高人氣更讓發行片商接包場電話接到手軟，光是包場預約就已經突破百萬票房，連趙傳看完後都讚不絕口。

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▲導演梁皆得積極宣傳《尋找神話之鳥》。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲導演梁皆得積極宣傳《尋找神話之鳥》。（圖／采昌國際多媒體提供）
《尋找神話之鳥》除了吸引各界踴躍包場，好評更是持續不斷。以經典名曲《我很醜，可是我很溫柔》紅遍大街小巷的實力派歌手趙傳，便驚喜現身本週首映會，並在觀賞後表示：「敬佩導演梁皆得耗時20年動人之作。」對導演追尋「神話之鳥」的精神感動不已。知名音樂人陳明章也讚賞：「走出戲院，被梁皆得導演的熱情溫暖了身心。」風潮音樂創辦人楊錦聰也肯定導演：「一輩子都在拍攝鳥，也為鳥和大自然請命，實在是令人感動。」

▲導演梁皆得透過《尋找神話之鳥》關注漁業資源枯竭、海洋垃圾與棲地問題。（圖／張壽華攝影）
▲導演梁皆得透過《尋找神話之鳥》關注漁業資源枯竭、海洋垃圾與棲地問題。（圖／張壽華攝影）
演員朱蕾安觀賞後也搶著跟導演合照並大讚：「當我想到每一個動人的畫面，背後付出的心血和時間時，我就忍不住熱淚盈眶。」演員冉竣文則肯定：「最感動的是連結了世界各地對鳥類、對生態保育專精的學者專家一同努力為候鳥生態鑽研。」石尚企業創辦人、同時也是台灣知名化石清修師蕭語富則讚賞：「梁導花了20年拍攝，我們坐在影院中只花1.5小時觀看就能穿越20年。」部落客電影倫森更直言本片是「《看見台灣》之後最好看的生態紀錄片」，對導演這部新作給予極高肯定。

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