又被表態？蔣根煌：侯友宜公投其實支持四個都同意

公投前夕，國民黨今（17）日晚上在中正紀念堂自由廣場舉行民主守夜晚會，到晚間8點為止，現場湧進約兩萬民眾。新北市長侯友宜至今未對公投表態，引發藍營支持者不滿，新北市議會議長蔣根煌致詞時替侯友宜緩頰，他說自己有跟侯聊天，侯其實支持反萊豬及公投綁大選，在核四議題上，只要能確保核安，侯也都支持。
記者余祥／台北報導
2021-12-17 20:35:53｜2021-12-17 20:40:41
國民黨今晚除了台北場的民主守夜晚會外，其他各縣市仍持續宣講鼓勵民眾明天踴躍投下同意票，黨主席朱立倫繼昨天發出動員令之後，今天再次全力請各黨籍縣市首長固守在各縣市，進行最後的衝刺，希望能在各縣市努力催出公投同意票。
近日藍營因侯友宜未對公投表態而產生不滿，今日一份反核團體刊登的半版廣告，更以侯友宜「沒有核安就沒有核電」的論述，作為反對重啟核四的理由。
蔣根煌在致詞時說，有人在問侯友宜為什麼都不出面，但他都有跟侯友宜聊天，侯友宜其實支持反萊豬跟公投綁大選，在核能的議題上，蔣根煌也替侯友宜緩頰說，只要有核安，其實侯也都支持。
多名國民黨立委晚間也到場，包括蔣萬安、陳玉珍、萬美玲、呂玉玲等人，陳玉珍說，為了自己，也為了下一代健康，明天還是可以拉票，一人打十通電話拉票，一起催票，陳玉珍一時口誤喊明天一定要四個不同意，後來趕快改口，是四個都同意。