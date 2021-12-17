籲投下四個不同意　林昶佐：拋下過去束縛、繼續向前行

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林昶佐說，很高興過去他所累積的國際知名度，可以變成一種助力，讓他在世界上受到更多人重視。近日美國總統拜登辦的民主峰會，邀請唯一一位亞洲國會議員就是自己，這不但為中正萬華鄉親發聲，也為台灣人民發聲，還替亞洲國家發聲，這是他的光榮，但不是他一個人的功勞。
林昶佐說，他深切了解，這是因為台灣人民現在已經是讓世界信賴的好朋友，所以台灣在國際社會越來越關鍵，大家都知道因為台灣是民主陣營中最關鍵的重要角色，我們堅持這樣的信念與價值。
談及萊豬，林昶佐說，有一些政治勢力把這個議題扭曲帶風向之後，最後投出來的結果可能讓累積的東西抹煞了，因為萊豬美豬議題，就是一個單純國際貿易、信守承諾的議題，這很單純。台灣豬肉去年擋住非洲豬瘟，也不再是口蹄疫疫區，賣出去台灣安全健康的豬肉，那也不能歧視別人安全健康的豬肉。
林昶佐說，大家都有朋友住在美國、加拿大，我們在外國也吃美豬，也沒有發生食安問題，「我過去在美國生活工作10幾年，也沒有看過甚麼問題，這是我們台灣人民半輩子的飲食經驗，我們很清楚知道，都沒有食安問題」。
林昶佐說，現在所有的人扭曲台灣人民過去生活經驗，想讓台灣的國際信用崩盤，讓台灣人民要歧視朋友的產品，讓台灣人沒辦法走出國際社會，讓國際社會看不起，不知道為甚麼要這樣，到底對誰有好處。
林昶佐說，這樣的事情，他要拜託大家，這都是20幾年的問題了，台灣人要堅定理性投下四個不同意，拋下過去的束縛，繼續向前行。