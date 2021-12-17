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籲投下四個不同意　林昶佐：拋下過去束縛、繼續向前行

▲林昶佐在凱道演說時呼籲，台灣人要堅定理性投下四個不同意，拋下過去的束縛，繼續向前行。（圖／記者林調遜攝影，2021.12.17）
▲林昶佐在凱道演說時呼籲，台灣人要堅定理性投下四個不同意，拋下過去的束縛，繼續向前行。（圖／記者林調遜攝影，2021.12.17）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-17 20:36:14

公投明日登場，民進黨今（17）日晚間在凱達格蘭大道舉辦「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會。由於桃園再傳疫情，原定出席的桃園市長鄭文燦秉持防疫優先全力處理防疫工作未出席。無黨籍立委林昶佐致詞時表示，有一些政治勢力把萊豬議題扭曲帶風向之後，最後投出來的結果可能讓過去累積的東西抹煞了，但其實它只是一個單純的國際貿易問題，台灣人要堅定理性投下四個不同意，拋下過去的束縛，繼續向前行。

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林昶佐說，自己2016年進入立法院之後，就在外交國防委員會，要讓台灣要做一個讓人尊敬、守信用的國家，是他長期的理想；讓台灣可以做一個跟世界合作的國家，跟其他國家平起平坐，是他長久信念。

林昶佐說，很高興過去他所累積的國際知名度，可以變成一種助力，讓他在世界上受到更多人重視。近日美國總統拜登辦的民主峰會，邀請唯一一位亞洲國會議員就是自己，這不但為中正萬華鄉親發聲，也為台灣人民發聲，還替亞洲國家發聲，這是他的光榮，但不是他一個人的功勞。
 
林昶佐說，他深切了解，這是因為台灣人民現在已經是讓世界信賴的好朋友，所以台灣在國際社會越來越關鍵，大家都知道因為台灣是民主陣營中最關鍵的重要角色，我們堅持這樣的信念與價值。
 
談及萊豬，林昶佐說，有一些政治勢力把這個議題扭曲帶風向之後，最後投出來的結果可能讓累積的東西抹煞了，因為萊豬美豬議題，就是一個單純國際貿易、信守承諾的議題，這很單純。台灣豬肉去年擋住非洲豬瘟，也不再是口蹄疫疫區，賣出去台灣安全健康的豬肉，那也不能歧視別人安全健康的豬肉。

林昶佐說，大家都有朋友住在美國、加拿大，我們在外國也吃美豬，也沒有發生食安問題，「我過去在美國生活工作10幾年，也沒有看過甚麼問題，這是我們台灣人民半輩子的飲食經驗，我們很清楚知道，都沒有食安問題」。

林昶佐說，現在所有的人扭曲台灣人民過去生活經驗，想讓台灣的國際信用崩盤，讓台灣人民要歧視朋友的產品，讓台灣人沒辦法走出國際社會，讓國際社會看不起，不知道為甚麼要這樣，到底對誰有好處。

林昶佐說，這樣的事情，他要拜託大家，這都是20幾年的問題了，台灣人要堅定理性投下四個不同意，拋下過去的束縛，繼續向前行。

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