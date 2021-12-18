李李仁凍齡重返《3國智》　狠虧「5年了還玩蠢遊戲」

男星李李仁最近演出台劇《華燈初上》黑道「彪哥」，演技受到肯定，其實他主持功力也不差，曾是台視週六競賽節目《綜藝3國智》的初代主持人，適逢節目5周年，李李仁特別「回娘家」，率領職籃台啤英熊隊明星球員和主持群PK趣味籃球賽，一出場就獲得熱情迎接，納豆還戴上寫著「Lee is back」字樣的特製墨鏡歡迎老戰友。王少偉打趣說：「看到李仁哥的氣色，只能說你離開的決定是對的，怎麼比我們5年前看到的還年輕！」





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▲李李仁主持功力不減，讓關主黃豪平（右）擔心地位不保。（圖／台視提供）

李李仁聽了笑得合不攏嘴，直呼很開心回來。也大方為節目送上祝福：「恭喜《3國智》5周年，大家不僅在節目上有5年的成績，在人生各階段都有很大的發展。」大夥一陣感動之際，他突然話鋒一轉，笑說：「我來之前看播出，李易在吼螃蟹，怎麼5年了還在玩這麼蠢的遊戲！」





遊戲由李李仁「開球」將籃球上的鐵罐彈出，挑戰者要想辦法接住彈出的罐子，李李仁表示：「我剛有試玩，這個遊戲超變態，可以看出每個人的極限。你們看我不得了吧！一回來就把遊戲講得這麼厲害。」讓關主黃豪平備感威脅說：「你是不是也想要這個關主的位置？」





▲李李仁挑戰用籃球彈出鐵罐，結果開賽並不順利。（圖／台視提供）

不過正式遊戲時，李李仁球彈罐子並不順利，讓接罐子的主持人摔得東倒西歪，張立東、風田等人忍不住向製作單位抱怨，想要再爭取一次挑戰機會，這時候製作人也表示是大家反應不夠快，並非李李仁的問題，李李仁聽到有人撐腰連忙說：「你們看，製作人說話了。」讓主持群敢怒不敢言，李李仁隨後更開玩笑表示：「其實我當初也是很受不了她（製作人）的無理和專制！」本集《綜藝3國智》精彩內容在12月18日晚間8點台視播出。



