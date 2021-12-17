再掀民進黨反萊豬往事　柯文哲痛批：滿嘴謊言雙標黨

四項公投將於明日舉行，台灣民眾黨今（17）日晚間在立法院旁青島東路舉行「中道力量 投出未來」公投之夜，呼籲公投反萊豬進口、中油三接遷移投下同意票，訴求護食安、護藻礁。民眾黨主席柯文哲在致詞時痛批民進黨2012年反萊豬，是標準滿口謊言的雙標黨。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-17 22:06:52｜2021-12-17 22:08:00
柯文哲表示，核四蓋不蓋都是一個選項，最不能忍受是花了3000億卻一度電都沒發，核四在藍綠兩黨之間都有矛盾，陳水扁執政時期追加預算讓核四趕工，馬英九政府卻決定封存核四，在蔡英文上任至今核四封存費用也超過40億，核四本來可以透過理智辯論，但是透過20年卻沒有解決。
針對萊豬進口議題，柯文哲表示，萊克多巴胺在瘦肉精裡面不是最便宜，而是代謝最快，屠宰前3天停用萊劑在血中濃度就能降到最低，所以他提出「源頭管理、明白標示」，作為購買豬肉國家，當然能要求屠宰前停止餵萊劑，販售標示有無餵食萊劑就能解決。
柯文哲說，他為此寫了說明稿前往行政院要向院長蘇貞昌說明，沒想到他一出行政院，政院就立刻開記者會，後來發生冠軍牛肉麵風波，他才知道害人害己是什麼意思，「我們是好意要幫他，他卻想說怎麼害我們」，結果禍不單行之後又發生打統編風波，導致丁丁(政院發言人丁怡銘)就下台了。
柯文哲表示，最近在網路上看到2012年以前民進黨從蔡英文總統，到現在檯面上的立委當時是怎麼反萊豬，再對照今日的嘴臉，民進黨說時空環境不一樣，但是他們卻沒解釋說時空環境哪裡不一樣，如果政策要改跟老百姓道歉就可以，「我最痛恨就是這種雙標黨，這種滿嘴謊言的政黨，他們都不會覺得不好意思，這才是今天要去反對他們!」