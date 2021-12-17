蘇貞昌：明天不跟國民黨走、台灣人有責任投四個不同意
公投明日登場，民進黨今（17）日晚間在凱達格蘭大道舉辦「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會。行政院長蘇貞昌說，公投是全體國人同胞來為國家、為政府的政策做決定，那大家要一起面對結果、承擔後果。新北市長侯友宜不肯講同意、不肯站出來支持國民黨與朱立倫，「我們明天不能跟國民黨走，我們要出來，我們不同意」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-17 21:32:31
蘇貞昌提到萊豬議題表示，109個國家、CPTPP會員國都允許萊豬進口，別人都沒有問題，美國人吃這麼多年，AIT處長自己跟小孩也都吃美國豬。他也說，美台商會會長說，萊牛安全卻說萊豬有問題，這不合邏輯，背棄自由化的承諾，會對台美關係帶來負面影響。
蘇貞昌表示，國民黨、馬英九進口萊牛9年都沒有問題，吃到現在進口6.4萬噸，哪有吃萊牛沒問題，吃萊豬有問題，這樣不合邏輯。
蘇貞昌也說，台灣如果沒有辦法加入CPTPP，那東西要怎麼出口？要怎麼來跟人家來競爭？這個代價、後果，大家承擔得起嗎？
蘇貞昌說，民主就是人民作主，主人也有責任，有責任來投下不同意，有責任要揪鄰居為台灣站出來，作夥擔起來，讓台灣站穩向前走、不要翻倒。