「華燈初上」掀起復古風　三大重點讓你變林心如、楊謹華

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有別於近年流行的水光肌、奶油肌，復古妝容的底妝強調「霧面、無暇、輕薄」，建議粉底挑選最接近原本肌膚的色調，若膚況不錯，甚至可針對黑眼圈、泛紅、痘疤等瑕疵部分局部使用遮瑕後、直接以蜜粉定妝，讓妝感更薄透。而腮紅的選擇則建議可使用低調不含珠光或亮片的肉桂色系，讓紅潤宛若天生。
重點二：大地色眼妝x自然濃眉
眼妝則是彩妝新手也能輕鬆駕馭的大地色，屈臣氏美容顧問表示，不需要太多疊加技巧、單單用指腹大面積從眼尾往眼頭輕輕上色，就能完成深邃眼妝；若喜歡濃郁的妝感，則可加深色彩，或是增加微上揚的眼線、根根分明的睫毛等，讓眼神更具魅力。眉毛部分則較強調依自身的眉型微調，屈臣氏美容顧問建議可在畫眉前落好「眉峰、眉尾」兩個定位點，復古妝的眉型不只眉峰明顯、眉尾也會有點延伸拉長，在顏色選擇上則會以深灰、黑色為主，呈現偏濃眉的感覺。
重點三：立體修容x經典紅唇
相信很多人對復古妝容的第一印象就是明顯的「修容」，但跟「如花」一樣的修容方式絕對會直接出局，屈臣氏美容顧問分享，修容建議依下巴、顴骨、髮際線的順序依序調整臉部的立體度，除了建議顏色只需要比原本底妝深0.5到1個色號，新手也建議選擇修容粉較不容易失手。最後，《華燈初上》劇中每位女主各種風格的紅唇絕對是復古妝容最大重點，建議選擇具滋潤感的基本款即可，讓唇部有光澤卻不會太亮，無論正紅色、帶土的紅棕色、或是偏藍調的莓紅都行；屈臣氏美容顧問提醒，復古紅唇建議用唇筆上色更能展現精緻度，並留意一定要「做好唇周遮瑕」、「顏色塗好塗滿」、「唇周線條明顯」，就能展現氣場滿點的紅唇。