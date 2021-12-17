蔡英文：大家跟我走、明天早起投下四個不同意

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蔡英文說，民進黨公職、綠營的支持者，或者覺得自己對台灣未來有責任的年輕人，都站出來，把公投為什麼要四個不同意，用最淺白的語言、最容易理解的方式，來說服更多台灣人民，爭取更多支持。
蔡英文說，針對還在猶疑的朋友，她要再一次的說明，希望能爭取你們的支持。這些還沒有做決定、還在猶疑的人，很可能是因為他們對特定價值的堅持。也許他們「珍愛藻礁」，重視生態保育，可是也要請你們理解，政府並沒有只因為要發展經濟，就不顧生態環境。
蔡英文說，政府把三接的開發面積縮小9成、把工業港往外推。展現溝通的誠意，讓許多當初對三接有疑慮的公民團體，現在跟政府站在一起，支持我們不同意「停建三接」的主張。
蔡英文說，這些朋友理解，現階段的三接方案，是能兼顧生態保育，又能減少南電北送、降低中南部空污。同時，在再生能源尚在發展階段的時刻，三接能確保供電穩定、支撐經濟發展。這是一個雙贏方案。要謝謝行政團隊，提出這個方案，也要謝謝這些環保團體朋友，願意和政府溝通，一起說服社會大眾。
蔡英文說，因此，如果你現在還在猶疑、還有保留，她要請大家為了國家整體的未來，為了經濟，為了能夠順利完成能源轉型，在停建三接這一題，投下不同意。
蔡英文說，她也要向對於核電有期待的朋友說幾句話。或許你認為核電是一個能源選項，那尊重你的看法。但也請你也聽聽想告訴你的話。核四絕對不是選項，重啟核四，更不是台灣走向能源轉型，走向未來安全、潔淨、可靠、合乎成本效益的供電選項。
蔡英文說，核四廠座落在地震斷層帶上，一旦發生意外將是災難，從車諾比到福島，都見證了災害對於家園永久性的毀滅。核四機組老舊，供應商不復存在，重啟核四將耗費鉅資及10年以上的時間；而這些時間與金錢的資源，可以用在具有未來性的能源開發上。技術每天都在進步，應該投資未來，而不是回到過去。
另外，蔡英文也說，核四廠及核廢料的處理，經費龐大，社會成本也難以承受。沒有任何一個縣市願意接受核廢料的儲存，這對土地狹小的台灣，是難上加難。
因此，她表示，支持核電，還是反對核電，重啟核四都不應該是選項。這一題，要拜託大家，投下不同意。
至於公投綁大選，蔡英文也要拜託大家慎思。她說，知道提案方的主張，認為公投綁大選可以省下時間和金錢。但是2018年的經驗告訴大家，長長的投票隊伍，不會省下大家的時間。對於那些需要工作或其他原因，沒有辦法排長長隊伍等待的人，則是變相剝奪他們的投票權利。邊投票邊開票，也會影響到選舉的公平。
蔡英文要提醒大家，正是因為這次公投和大選分開。今天，她才能在公投前的最後一場說明會，依然在這裡，一字一句，跟大家解釋、講道理，說服更多人來支持「四個不同意」。
蔡英文表示，如果這一次是合併選舉，無論是地方首長選舉、還是總統加國會的選舉，激烈的選情、對人對黨的喜歡與不喜歡，一定會影響對事情的判斷。
蔡英文說，所以讓公投歸公投、選舉歸選舉，大家的責任是讓台灣民主更優質，讓公民手上的每一張公投票，都是經過完整思辨過程，才決定如何行使的關鍵一票。
因此，蔡英文表示，為了台灣的民主發展，讓攸關國家重大議題的投票，不要被選舉綁架。公投綁大選這一票，她請求大家投下不同意。
蔡英文也說，這次公投最具挑戰性的議題，就是美豬進口的議題，她知道很多人擔心食安、擔心萊劑的使用會影響健康。這是一個科學的問題。科學上，專家說只要符合國際標準，就不會威脅到健康。而9年前開放美牛的經驗，證明符合標準且經過政府把關的牛肉，並沒有造成食安的問題。牛肉是如此，豬肉也會是如此。
蔡英文說，但是有些家長仍然擔心自己的子女，這也在所難免。因此，學校裡供應的午餐，將以國產豬肉供應。更何況，開放進口，並不等於消費者的選擇受到限制，消費者仍然能夠自由地選擇，自己喜歡的豬肉產品。
蔡英文表示，民進黨在2012年在野的時候，曾經擔心過萊劑使用的問題；但在國際組織CODEX宣布相關的國際標準之後，那時候的黨主席，行政院長蘇貞昌也宣布接受國際標準。
蔡英文說，經過9年的美牛進口的驗證，政府認為食安的風險，透過國際標準、透過政府把關，這個風險是可以掌握的。也因此，決心進一步的開放美豬，為了解決長久以來台灣跟美國貿易上的難題，為下一階段台灣跟美國的貿易關係打下基礎。
蔡英文說，她也要告訴大家，因為台灣進一步開放美豬進口，今年美國宣布重啟TIFA，這是台灣跟美國貿易諮商對話的最重要平台。有了這個平台，台美才有機會共同討論雙邊經貿議題，為走向一個更自由化的雙邊貿易做好準備。當條件成熟的時候，也希望能夠跟美國簽署自由貿易協定。
蔡英文說，台灣也希望加入CPTPP這個高標準的自由貿易協定。很多CPTPP的會員，都表示歡迎台灣，但他們期待台灣能拿出決心，克服困難，打開市場，遵守國際規則。因此，他們也都在看台灣如何解決美豬這個困難的貿易問題。
蔡英文表示，無論是台美FTA還是CPTPP，這都是台灣要擺脫被孤立的重要布局。美豬進口，就是關鍵中的關鍵。台灣固然有半導體及電子產業在國際上占有一席之地；但仍然有很多產品，尤其是傳統產業的出口，仍受到關稅、非關稅障礙的阻礙。台灣勢必要透過雙邊或區域的自由貿易協定，為這些產業打開國際市場。
蔡英文說，走出去，與世界接軌，為產業爭取更多的機會，台灣走得的路比其他國家更艱難、更坎坷。這是因為有一個鄰居，正用盡全力要阻止台灣走向世界。但是為了台灣生存發展，我們一定走出去。
蔡英文說，身為總統，她想請求台灣人民，理解國家的處境，以及生存發展的必要，支持政府的立場，讓國際社會看到台灣的決心，也更願意來幫助台灣克服中國的政治干擾，走向世界。
因此，蔡英文表示，反對美豬進口這一題，是重中之重，她希望大家能夠支持，投下不同意。
蔡英文表示，三接、核四、美豬、公投綁大選，這四項公投，都是影響未來國家重大政策。台灣能不能持續進步、能不能走向世界，是最在意的事，就看明天這四張公投票大家怎麼投。請大家跟我走，一起走，我們一起讓台灣更有力、讓台灣走出去。
蔡英文最後也提醒大家，公投宣傳沒有截止時間，今晚十點活動結束，但公投的宣傳不能結束。拜託大家，一直到明天下午四點投票結束以前，都要繼續拉票、繼續宣傳，說服更多人加入台灣隊，一起投下四個不同意。
蔡英文說，明天早上早早起、去投票，用手上的選票，穩住國家發展的方向、踏穩改革進步的節奏，一起守住台灣防線，一起讓台灣走向世界。大家加油，台灣加油。