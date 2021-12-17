國民黨民主守夜 朱立倫：公投不為個人、對抗鴨霸政府
明日就是公投投票日，國民黨舉辦民主守夜活動，拚到最後一分鐘，黨主席朱立倫今晚將夜宿自由廣場，明日升旗完，還要到市場掃街，催票催到最後一刻。朱立倫說，明天沒有個人輸贏，只有民主的勝利，不要讓囂張、鴨霸的民進黨繼續破壞民主、傷害我們的健康，大家一起努力。
記者余祥／台北報導
2021-12-17 22:07:56｜2021-12-17 22:10:19
國民黨選在中正紀念堂自由廣場舉行民主守夜活動，雖然國民黨宣稱有2萬人到場，但不到9時，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九都還沒上台時，廣場後半區域的民眾都已經開始收拾椅子，準備離開了，場面十分冷清。
朱立倫上台是說，今天在寒風中站在這裡，因為公投不是為了個人，也不是為了政黨，沒有個人之私、沒有政黨之私，只有全民力量，共同對抗鴨霸的政府。
朱立倫指出，總統蔡英文稱國民黨是來亂的，他要問蔡總統，難道時代力量3個同意、民眾黨兩同意兩尊重也是來亂的嗎？公民團體是來亂的嗎？只要跟民進黨意見不一樣就是來亂的。但國民黨不是來亂的，是真正愛這片土地，真正的護民主。
朱立倫說，這段時間他在大街小巷在市場街頭，從台灣頭到台灣尾，從東到西，在台灣頭到台灣尾，呼籲大家明天一定要出門投票。
前總統馬英九說，看到大家努力到最後一刻很感人，明日一定要四個都同意、人民最有利。民進黨去年宣布進口來豬，沒有跟在野黨商量，也沒有跟行政院商量，搞得天下大亂；最誇張的是農委會主委陳吉仲，萊劑被公佈為禁藥已經15年了，竟然說可以當保健食品，陳吉仲還有臉再做下去嗎？
馬英九說，缺電一定要靠核能，全世界都在推動核能，由於核能不排碳，也是綠能一種，希望大家要仔細思考要如何轉型，才不會被全世界淘汰。