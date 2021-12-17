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公投選前之夜　蔡英文籲投下4個不同意

▲總統蔡英文今天晚間在「台灣隊站出來」大型公投說明會，向高雄人喊話用手上的選票來選擇更好的生活，呼籲大家明天一定要出門投下4個都不同意。（圖／翻攝畫面）
▲總統蔡英文今天晚間在「台灣隊站出來」大型公投說明會，向高雄人喊話用手上的選票來選擇更好的生活，呼籲大家明天一定要出門投下4個都不同意。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-12-17 22:27:43

1218四大公投即將在明(18)日舉行，民進黨為坐最後衝刺，分別在北、高舉辦「台灣隊站出來」大型公投說明會，首先上場的蘇貞昌則提醒民眾：「明天的決定，要想好後果與代價！」總統蔡英文則向高雄人喊話「高雄人證明了民主就是可以用手上的選票來選擇更好的生活」，呼籲大家明天一定要出門投下4個都不同意。

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▲民進黨「台灣隊站出來，大步向前進」高雄公投說明會，今天晚間7點在台糖物流園區後方空地登場，晚會主持人立委趙天麟於晚間7點半宣布，現場已經湧入3萬人。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲民進黨「台灣隊站出來，大步向前進」高雄公投說明會，今天晚間7點在台糖物流園區後方空地登場，晚會主持人立委趙天麟於晚間7點半宣布，現場已經湧入3萬人。（圖／翻攝畫面）
「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」四大公投明天登場。民進黨「台灣隊站出來，大步向前進」高雄公投說明會，今天晚間7點在台糖物流園區後方空地登場，晚會由立委趙天麟、邱議瑩擔任主持人，包括蘇貞昌、新住民和青年代表、百工百業代表、蔡總統、農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁，均上台催票，會場並播放高雄市政績影片、「台灣未來我們決定」影片，副總統賴清德則負責壓軸主講。主持人趙天麟則於晚間7點半宣布，現場已經湧入3萬人。

▲民進黨「台灣隊站出來，大步向前進」高雄公投說明會包括蘇貞昌、新住民和青年代表、百工百業代表、蔡總統、農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁，均上台催票。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲民進黨「台灣隊站出來，大步向前進」高雄公投說明會包括蘇貞昌、新住民和青年代表、百工百業代表、蔡總統、農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁，均上台催票。（圖／翻攝畫面）
蔡英文表示，這次美豬、三接、核四、公投綁大選4個公投案，就是面臨了一個選擇：台灣要選擇往前走，還是要走回頭路，這幾年台灣出口屢創新高，投資一直在增加，受到疫情影響的內需市場也正在恢復元氣，這是台灣人共同創造出來的好景氣。

蔡英文強調，高雄市長陳其邁上任後，「緊緊緊」用生命在拼經濟，現在已經開始打造半導體的科技聚落了，台積電也要帶著上中下游一家又一家企業加碼投資高雄，「我們現在正在翻轉南台灣！」

蔡英文也感慨的說，為了讓供電穩定，台灣的能源政策一定不能變來變去，並直指「重啟核四絕對不是我們的選項」，況且現在高雄也有自己的需要，沒辦法一直支持北部，應該支持建設三接，用天然氣在北部發電，不需要再南電北送，並以此提高天然氣取代燃煤的速度，「三接勢在必行，不能再拖延了！」

至於開放萊豬進口，蔡英文表示，這是台灣經貿擺脫孤立、走向世界的關鍵，希望可以加入CPTPP，也為台美FTA創造條件，這將可帶動台灣中南部的傳統產業，讓台灣產品與他國有公平競爭的機會，也必須讓國際社會知道，台灣是一個願意信守承諾、遵守國際貿易規的國家。

對於公投綁大選，蔡英文說，如果合併選舉，公投議題就會被激烈的選情取代，也沒有機會和時間去說服社會大眾，放下對個人或政黨的好惡，去支持對國家比較好的政策，「這樣重大政策會被選舉綁架，草率的決定會讓民主的品質出問題，國家發展也會受到影響」。

蘇貞昌也提醒大家明天的決定，他說「明天的公投是全國國民一起投，結果出爐時，我們也要想清楚會遇到什麼代價。」蘇貞昌先以重啟核四開講，痛批國民黨弄了15年，花3000億元蓋核四還沒蓋好，到現在封存7年。

對於三接議題，蘇貞昌也指出，如果三接停電，大家要承受的後果就是承受多燃煤、空氣不好，也會有缺電危機，針對萊豬問題，蘇貞昌強調，全世界都依照聯合國的標準，「只要符合聯合國的標準就是安全的」，全世界109國都接受，CPTTP　11會員國也都允許進口含萊豬肉，「難道他們都是憨人？都不知死活嗎？」

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