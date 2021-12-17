公投選前之夜　蔡英文籲投下4個不同意

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蔡英文表示，這次美豬、三接、核四、公投綁大選4個公投案，就是面臨了一個選擇：台灣要選擇往前走，還是要走回頭路，這幾年台灣出口屢創新高，投資一直在增加，受到疫情影響的內需市場也正在恢復元氣，這是台灣人共同創造出來的好景氣。
蔡英文強調，高雄市長陳其邁上任後，「緊緊緊」用生命在拼經濟，現在已經開始打造半導體的科技聚落了，台積電也要帶著上中下游一家又一家企業加碼投資高雄，「我們現在正在翻轉南台灣！」
蔡英文也感慨的說，為了讓供電穩定，台灣的能源政策一定不能變來變去，並直指「重啟核四絕對不是我們的選項」，況且現在高雄也有自己的需要，沒辦法一直支持北部，應該支持建設三接，用天然氣在北部發電，不需要再南電北送，並以此提高天然氣取代燃煤的速度，「三接勢在必行，不能再拖延了！」
至於開放萊豬進口，蔡英文表示，這是台灣經貿擺脫孤立、走向世界的關鍵，希望可以加入CPTPP，也為台美FTA創造條件，這將可帶動台灣中南部的傳統產業，讓台灣產品與他國有公平競爭的機會，也必須讓國際社會知道，台灣是一個願意信守承諾、遵守國際貿易規的國家。
對於公投綁大選，蔡英文說，如果合併選舉，公投議題就會被激烈的選情取代，也沒有機會和時間去說服社會大眾，放下對個人或政黨的好惡，去支持對國家比較好的政策，「這樣重大政策會被選舉綁架，草率的決定會讓民主的品質出問題，國家發展也會受到影響」。
蘇貞昌也提醒大家明天的決定，他說「明天的公投是全國國民一起投，結果出爐時，我們也要想清楚會遇到什麼代價。」蘇貞昌先以重啟核四開講，痛批國民黨弄了15年，花3000億元蓋核四還沒蓋好，到現在封存7年。
對於三接議題，蘇貞昌也指出，如果三接停電，大家要承受的後果就是承受多燃煤、空氣不好，也會有缺電危機，針對萊豬問題，蘇貞昌強調，全世界都依照聯合國的標準，「只要符合聯合國的標準就是安全的」，全世界109國都接受，CPTTP 11會員國也都允許進口含萊豬肉，「難道他們都是憨人？都不知死活嗎？」