公投前夕　陳其邁籲投出最高票展現我來自高雄我驕傲

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陳其邁表示，現今這是高雄卅年來最好的機會。不只台積電，英特格從二億加碼到五億美金，德商默克加碼投資高雄一百七十億，穩懋半導體共投資870億，主要因為高雄行政效率高，所有服務一步到位。
陳其邁指出，台積電及世界大廠來高雄投資，很多人質疑水電是否充足，但他向大家保證，高雄已在大樹開62口深水井，五年內會增四十萬噸的水，足供民生及產業用水。
陳其邁也認為，站在區域平衡發展的立場，自己要用電應自己發電，「北部朋友十二月十八日投票，應以同理心替南部鄉親多設想。因此三接這一題，大家一定要投不同意。
陳其邁也說，未來若大陸加入CPTPP，台灣的勞工與產業發展該怎麼辦？「不管產業或農業，要與全世界做生意，一定要與世界換通路，才能與國際競爭」。因此萊豬這題也要投不同意，幫農民找出路，幫產業找通路。
陳其邁說，明天就要公投，2018年起台灣都在看高雄要走向哪裡，他任市長一年三個月，這輩子最大志願就是要高雄發光發熱，他請大家堅定投下四個不同意。高雄是團結的城市，每次歷史關鍵都團結在一起，「明天的決定會影響台灣的未來，高雄要開出最高的選票，站在歷史的一方」。
賴清德則認為，這次的四大公投對台灣一點幫助也沒有，「會阻擋台灣、逼台灣走回頭路」，珍愛藻礁公投，但第三天然氣接收站已在興建；反萊豬公投，但萊豬已經簽約；大選與公投也已分開；核四更早已停工。他拜託高雄人民一定要出來投票，投下四個不同意，讓台灣向前走，若真的還要「翻桌」，這些公投都通過，還要紛擾台灣多少年。
賴清德強調，四大公投涉及台灣的未來，會影響下一代的未來，所以，地不分東西南北，人不分男女老幼族群，要一起站出來投下不同意票，把擋住台灣的4顆石頭搬走，把大路舖好，讓台灣年輕人走在大路、邁向世界。