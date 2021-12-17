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公投前夕　陳其邁籲投出最高票展現我來自高雄我驕傲

▲副總統賴清德在高雄公投之夜壓軸宣講，拜託高雄人民一定要出來投票，投下四個不同意，讓台灣向前走。（圖／翻攝畫面）
▲副總統賴清德在高雄公投之夜壓軸宣講，拜託高雄人民一定要出來投票，投下四個不同意，讓台灣向前走。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-12-17 22:42:14

高雄市長陳其邁今(17)日晚參加民進黨「台灣隊站出來，大步向前進」公投說明會，陳其邁開宗明義即高雄人在明天公投一起創造高雄的新歷史。呼籲高雄人在關鍵時刻要團結一致，明天公投拚出全台最高票，向各界展現「我來自高雄，我驕傲」。

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1218四大公投明天即將投票，民進黨今晚在高雄舉辦「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會，除邀請百工百業代表到場相挺，副總統賴清德更是壓軸宣講，他與高雄市長陳其邁、9位黨籍立委及27位市議員同台，宣講後比出「四個不同意、台灣更有力」的手勢。

陳其邁表示，現今這是高雄卅年來最好的機會。不只台積電，英特格從二億加碼到五億美金，德商默克加碼投資高雄一百七十億，穩懋半導體共投資870億，主要因為高雄行政效率高，所有服務一步到位。

陳其邁指出，台積電及世界大廠來高雄投資，很多人質疑水電是否充足，但他向大家保證，高雄已在大樹開62口深水井，五年內會增四十萬噸的水，足供民生及產業用水。

陳其邁也認為，站在區域平衡發展的立場，自己要用電應自己發電，「北部朋友十二月十八日投票，應以同理心替南部鄉親多設想。因此三接這一題，大家一定要投不同意。

陳其邁也說，未來若大陸加入CPTPP，台灣的勞工與產業發展該怎麼辦？「不管產業或農業，要與全世界做生意，一定要與世界換通路，才能與國際競爭」。因此萊豬這題也要投不同意，幫農民找出路，幫產業找通路。

▲民進黨今晚在高雄舉辦「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會，高雄市長陳其邁、黨籍民代同台呼籲，高雄人明天公投拚出全台最高票，展現「我來自高雄，我驕傲」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲民進黨今晚在高雄舉辦「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會，高雄市長陳其邁、黨籍民代同台呼籲，高雄人明天公投拚出全台最高票，展現「我來自高雄，我驕傲」。（圖／翻攝畫面）
陳其邁說，明天就要公投，2018年起台灣都在看高雄要走向哪裡，他任市長一年三個月，這輩子最大志願就是要高雄發光發熱，他請大家堅定投下四個不同意。高雄是團結的城市，每次歷史關鍵都團結在一起，「明天的決定會影響台灣的未來，高雄要開出最高的選票，站在歷史的一方」。

賴清德則認為，這次的四大公投對台灣一點幫助也沒有，「會阻擋台灣、逼台灣走回頭路」，珍愛藻礁公投，但第三天然氣接收站已在興建；反萊豬公投，但萊豬已經簽約；大選與公投也已分開；核四更早已停工。他拜託高雄人民一定要出來投票，投下四個不同意，讓台灣向前走，若真的還要「翻桌」，這些公投都通過，還要紛擾台灣多少年。

賴清德強調，四大公投涉及台灣的未來，會影響下一代的未來，所以，地不分東西南北，人不分男女老幼族群，要一起站出來投下不同意票，把擋住台灣的4顆石頭搬走，把大路舖好，讓台灣年輕人走在大路、邁向世界。

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