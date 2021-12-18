萊豬多可怕？毒理學者：每天吃一副腰子也不會超標

公投今（18）日展開，其中針對含有萊克多巴胺的美豬進口議題，引起各界廣泛討論。含萊劑的美豬到底對人體影響有多大？國立成功大學副校長既環境微量毒物研究中心主任李俊璋接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，萊劑在人體的半衰期只有4個小時，在兩天計算後就近乎於零，而攝取最多萊劑的月齡婦女，每天食用一副腰子也不會超過每日最大安全攝取量（ADI）。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-18 09:30:00
李俊璋指出，看萊劑對於人體影響要看食品的最大殘留容許量（MRL）與人類每日最大安全攝取量（ADI），MRL是指豬、牛的肉與內臟中，可以容許的最大萊克多巴胺的濃度，CODEX的標準是肉品中為0.01ppm、肝臟為0.04ppm、腎臟為0.09ppm，而我國的標準也從101年開始，因應美牛進口訂定的劑量限制，當時牛豬肉都是以0.01ppm制定標準，我國國人會食用的內臟如肝臟、腎臟則是同等適用0.04ppm。
而這樣的標準代表要吃多少含有萊劑的豬肉呢？李俊璋表示，就算是食用可能含有最多萊劑的月齡婦女，每天吃一副腰子也不會超標，而以60公斤的成人計算，每天吃6公斤豬肉才可能超標。
而根據糧農組織（JECFA）的6人人體實驗結果，在67微克/公斤的劑量下，受試者無觀察到心臟參數的負面效應，且萊劑在人體的半衰期只有4個小時，在兩天計算後就近乎於零。
李俊璋說明，萊克多巴胺會作為瘦肉精使用是因為它是一種副交感神經的興奮劑，「因為代謝很快，所以不太長脂肪，大部分的澱粉都被消耗掉了」，不過在飼料的添加使用上大約為20至25ppm，是其肉品、內臟殘劑的200倍，歐盟在評估的時候，每天給人類攝取超過20ppm，這是一般食用肉品不會有的劑量。