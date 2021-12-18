王力宏形象崩壞！微博熱搜卻被消失 網抖「壓熱搜」證據
王力宏日前宣布與李靚蕾離婚結束8年婚姻，但李靚蕾在昨（17）日晚間發長文爆料，控訴王力宏長期劈腿、約砲、召妓等行徑，王力宏良好形象一夕崩壞，剛宣布代言的汽車品牌立即在微博發聲明終止與王力宏的合作，許多中國大陸網友高呼不願意再當王力宏的粉絲，更抖出有心人疑似「壓熱搜」的操作。
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 06:18:20
王力宏宣佈離婚後首次露面就是出席中國英菲尼迪（Infiniti）的代言活動，不過在李靚蕾「毀滅式爆料」的核彈級長文後，網友輿論炸鍋，中國英菲尼迪火速在今日凌晨宣布即日起中止與王力宏的合作關係，算算王力宏僅僅代言了30小時就被分手。
李靚蕾的文章在微博發佈不到3小時，便已獲得超過400萬位網友按讚，在深夜持續發酵。但有中國大陸網友發現，微博熱搜即時榜上，今晨0點2分時「李靚蕾發文」還排在第4名，熱搜量1983700；但明明網友討論呈現爆炸式洗板的狀態，但3分鐘後「李靚蕾發文」卻掉到第11名，跌出十大，熱搜量不增反減為892275。
網友狂酸這是有心人士在背後「壓熱搜」，直呼這是「資本的狂歡」、「公關的勝利」，認為有人故意操作輿論。不過微博熱搜的熱搜總榜上，王力宏相關話題雖然熱度低得異常，疑似「被消失」不見蹤影，但在熱搜即時榜的「文娛榜」分類下，前10名就有4個是王力宏相關話題。另外有網友認為，王力宏相關話題在熱搜榜上的變化，也可能和中國大陸官方的「清朗行動」限制娛樂圈不當話題有關。（編輯：倪浩軒）