李靚蕾開撕王力宏出軌召妓 INFINITI半夜加班光速切割
金曲歌王王力宏與李靚蕾8年婚姻結束，原先看似好聚好散，王力宏還溫情喊話「永遠會是一家人」，沒想到李靚蕾突在深夜發出毀滅性長文，爆料王力宏冷暴力、出軌劈腿、甚至召妓，「每個城市都有砲友，一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼、舔唇的照片」，讓王力宏多年優質形象毀於一旦，而汽車品牌INFINITI今（18）日凌晨1時也緊急「上班」光速切割，在微博公告「即日起中止與王力宏先生的合作關係」。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-18 02:17:08｜2021-12-18 02:26:21
王力宏15日宣布結束8年婚姻，僅隔一天16日便在中國廣州出席INFINITI QX60新車發表會，這也是王力宏離婚後首度露面，引發各界高度關注。INFINITI官方微博16日才剛華麗宣布，「這是英菲尼迪，也是王力宏。從今天起，王力宏先生正式成為英菲尼迪品牌代言人。」
沒想到李靚蕾在眾人睡前爆出毀滅性長文，殺到血流成河，INFINITI微博也在凌晨1點22分火速上線加班，發出聲明「英菲尼迪決定即日起中止與王力宏先生的合作關係」，結束了為期短短兩天的代言。
該則聲明立即引發熱議，湧入大批網友留言：「貴司大半夜做決策真敬業」、「(小編)打工不容易」、「這個效率太棒了，我要換你們的車」、「連夜加班解約」、「兩小時，你們速度好快呀」。