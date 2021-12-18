無緣30億！李靚蕾控王力宏逼簽協議 「深怕我佔便宜」
王力宏和李靚蕾8年婚告終，外界關心他身家30億家產，未來將如何分配？李靚蕾昨（17）日深夜揭曉驚人內幕，原來金曲歌王是台塑長孫王泉仁的翻版！早在婚前就逼迫女方簽署不對等的婚前協議，婚後購買房子、車子都沒有登記在老婆名下，她為王家生了2女1男，離婚後恐怕「淨身出戶」，無緣瓜分30億家產。
記者江芷稜/綜合報導
2021-12-18 09:12:37｜2021-12-18 09:17:17
李靚蕾在4,800多字長文裡，痛訴嫁給王力宏這麼多年，被其家人不斷懷疑、羞辱和冷暴力，一開始就被逼著簽署不對等的婚前協議，她認為老公要保護婚前財產無可厚非，自己也能夠理解，沒想到婚後共同努力的財產，也沒自己一份，「房子在你名下，車子在你媽的名下，財產轉移得很乾淨，深怕我佔到你任何的便宜」。
儘管李靚蕾被認為打入貴婦圈，勤於與名媛、明星交際應酬，外界以為她的華服、名牌包，都是王力宏寵妻贈予，卻被她全盤否認，坦言平時除了孩子的吃穿用度之外，「這麼多年來，我也從未用你的錢買過任何奢侈品，簡單的過生活」。她甚至認為家裡不缺錢，也不需要更奢華的生活，不懂自己爲何要長期被懷疑和羞辱，怒斥「現在擁有你所有錢財不讓你使用和挑撥我們的人，不是我」，暗指王家人才是操控王力宏錢財的幕後黑手。