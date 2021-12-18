無緣30億！李靚蕾控王力宏逼簽協議　「深怕我佔便宜」

王力宏和李靚蕾8年婚告終，外界關心他身家30億家產，未來將如何分配？李靚蕾昨（17）日深夜揭曉驚人內幕，原來金曲歌王是台塑長孫王泉仁的翻版！早在婚前就逼迫女方簽署不對等的婚前協議，婚後購買房子、車子都沒有登記在老婆名下，她為王家生了2女1男，離婚後恐怕「淨身出戶」，無緣瓜分30億家產。

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▲王力宏購買的180坪豪宅，一度被誤以為登記在李靚蕾名下，但實際擁有人是王力宏。（圖／翻攝王力宏微博）

李靚蕾在4,800多字長文裡，痛訴嫁給王力宏這麼多年，被其家人不斷懷疑、羞辱和冷暴力，一開始就被逼著簽署不對等的婚前協議，她認為老公要保護婚前財產無可厚非，自己也能夠理解，沒想到婚後共同努力的財產，也沒自己一份，「房子在你名下，車子在你媽的名下，財產轉移得很乾淨，深怕我佔到你任何的便宜」。