Yumi疑出軌王力宏被虧BY3　嘆「人言可畏」深夜報警

李靚蕾深夜發長文，指控王力宏頻繁約砲，影射了一票圈內女星，讓兩岸演藝圈都炸鍋了，最先被爆出與天王長年婚外情的女團BY2成員Yumi，繼前日發表聲明後，這次不忍了，直接到警局報警，在微博貼出報案受理紀錄，並發文「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩員警同志，辛苦了！」





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▲王力宏被爆料與BY2關係親密，網友揪出Yumi喊他「宏宏」。（圖／翻攝王力宏微博）

▲BY2深夜貼出報警受理回執單，指控網友惡意發言是毀謗。（圖／翻攝王力宏微博）

王力宏宣布離婚後，聲稱是BY2閨密的友人在社群平台爆料，指控王力宏婚前說不想談感情，只跟Yumi保持砲友關係，就連婚後也互傳曖昧訊息，她在王力宏生日時還傳親密照片給對方，並出示數張王力宏和Yumi合照佐證。BY2事後緊急聲明，指合照只是演唱會慶功宴留念，否認婚外情傳聞。





但網友抽絲剝繭，找出Yumi多年前親密呼喚王力宏為「HOMHOM」的IG照片，與李靚蕾爆料文裡形容的砲友條件相符，在BY2微博上極力嘲諷，痛批Yumi知三當三，以後團體可以改名為「BY3」，還要她們滾出中國，用字不堪。處理網友惡意留言，BY2選擇用法律訴諸清白，Yumi以本名「白煒玲」向警方報案，檢舉網路毀謗，希望以實際行動證明清白。





王力宏離婚後，聲稱是By2閨密的友人在社群平台爆料，指控王力宏婚前說不想談感情，只跟Yumi保持砲友關係，就連婚後也互傳曖昧訊息，她在王力宏生日時還傳裸露照片給對方，並出示數張王力宏和Yumi親密合照佐證。BY2事後緊急發聲明，指合照只是演唱會慶功宴留念，否認婚外情傳聞。





但網友抽絲剝繭，找出Yumi多年前親密呼喚王力宏為「HOMHOM」的IG照片，與李靚蕾爆料文裡形容的砲友條件相符，在BY2微博上極力嘲諷，痛批Yumi知三當三，以後團體可以改名為「BY3」，還要她們滾出中國，用字不堪。處理網友惡意留言，BY2選擇用法律訴諸清白，Yumi以本名「白煒玲」向警方報案，檢舉網路毀謗，希望以實際行動證明清白。



