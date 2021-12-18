王力宏慈父人設崩塌　李靚蕾連生3胎淪「生育機器」

李靚蕾和王力宏2013年11月底宣布閃婚，隔年7月便產下長女王嘉莉，被懷疑是帶球閃婚，不僅如此，她婚後5年內連生3胎，當時外界認為是感情好的象徵，如今李靚蕾發長文透露內情，是配合男方要求，才會拚命生小孩，沒料到竟淪為「生產機器」，王力宏在螢光幕上營造慈父形象，私下卻缺席女兒生日，讓她非常難過。





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▲王力宏展現父愛，給女兒當馬騎。（圖／翻攝王力宏微博）

李靚蕾表示，選擇踏入婚姻時，全心全意為家庭付出所有，「因為你比我大10歲，又很希望有很多孩子，一胎接一胎不停的催生，所以我放棄工作和自己個人的人生，一切以你和孩子為中心，我們結婚大部分時間，我不是在備孕，懷孕，就是在產後哺乳育兒，過程中身心都經歷了很多變化，大部分我都是自己獨自面對的」。





她痛心地說，生完3個孩子後，王力宏就表明想過「單身」生活，讓她一個人過著偽單親的日子，帶大3個孩子，原希望隱忍、退讓、原諒，能換來家庭和諧，結果卻換來王力宏的缺席，「孩子們生日缺席，重要節日的缺席。每次一走就幾個月，我看著孩子心碎的哭倒在我懷裡，我的心也碎了，我就發現我一再隱忍只是在給我們女兒們做不好的示範。」





▲王力宏在創作歌曲《親愛的》ＭＶ，飾演珍惜女兒的慈父。（圖／翻攝王力宏YouTube）

李靚蕾說，王力宏說愛孩子，卻沒有行動表示，只是嘴上說說。而回顧每回她生產後，王力宏都會釋出全家合照，更為女兒譜寫一首感人慢歌《親愛的》，述說對前世情人的鍾愛，表達出當爸爸後才感受的父愛情感，MV更找來歐陽娜娜詮釋女兒披上白紗，王力宏白髮蒼蒼不捨落淚的模樣，如今對比李靚蕾的控訴，顯得格外諷刺。



