徐若瑄臉書被灌爆 律師：凌晨三點「唯一」熱鬧如菜市場
王力宏日前宣布與李靚蕾離婚，8年婚姻告吹。沒想到李靚蕾在昨（17）日晚間發長文控訴王力宏催她生小孩後便置之不理，羞辱與冷暴力，而且王力宏還長期劈腿、約砲、召妓，在「每個城市都有砲友」。徐若瑄遭網友聯想是王力宏不正當交往的朋友之一，對此，徐若瑄凌晨3點發聲明駁斥，但仍止不住網友在底下留言洗板。美女律師李怡貞也笑稱，「『唯一』一次凌晨三點半發文，留言區還熱鬧的跟菜市場一樣！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 08:21:31｜2021-12-18 08:25:35
李靚蕾昨晚發長文吐露心聲，強調「你的十字架我不會再幫你揹了」，而在諸多爆料中，其中一段提到「有一個女生也是你的炮友，自己已婚有小孩，還要你跟她一起騙她老公」、「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，就是這個違反法規去她家聚會，讓許多網友聯想到今年9月王力宏與徐若瑄等人聚餐一事。
徐若瑄凌晨在臉書發聲明表示，「對於今日媒體未經證實影射或以不實爆料方式報導影射徐若瑄小姐，以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報導和發言，否則一律訴諸法律絕不寬貸」，但網友仍紛紛在底下回覆說，「今晚沒辦法睡覺」、「一直想要繼續看留言，結果都捨不得睡覺」、「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會，這是李靚蕾說的，難不成連李靚蕾都要告嗎」、「原來台灣有幾百萬人跟我一樣愛熬夜我好欣慰」、「意圖使人睡過頭沒辦法投票啦」。
而美女律師李怡貞也笑稱，「『唯一』一次凌晨三點半發文，留言區還熱鬧的跟菜市場一樣！」一語雙關用王力宏經典情歌之名諷刺，更直言自己也沒什麼可以補充，總結就是一個「爛」字。（編輯：倪浩軒）