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NBA／Poole檢測沒過被隔離　勇士意外讓新秀小將頂替先發

▲勇士得分後衛 Jordan Poole。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士得分後衛 Jordan Poole。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-18 08:58:02

根據媒體報導，金州勇士球員Jordan Poole因觸發健康安全協議，目前已經被隔離，他將缺席球隊今天的比賽。預計他的位置將由新秀小將Moses Moody頂替。

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勇士本季打出好戰績，目前和太陽並列聯盟龍頭，Poole的表現絕對功不可沒。在去年從G聯賽歸隊後，他就一直是灣區重要的得分火力，僅次於Stephen Curry和Andrew Wiggins。

然而今天在勇士和塞爾提克的比賽之前，突然有多名球員觸發健康與安全協議，塞爾提克是Al Horford和Grant Williams，勇士這邊則是Poole，他們都已確定缺席本場比賽。

在受訪時勇士總教練Steve Kerr表示，Moody這場比賽將代表Poole頂替先發。這讓人有些意外，因為這位小將本季至今並沒有獲得太多出賽時間。

Moody是勇士今年在選秀大會用首輪14順位選下的後衛，此前他出賽了18場，但場均只有5.3分鐘，幾乎都是在「垃圾時間」才有機會表現。賽季至今累計僅有25分11 籃板的數據，三分球15投只有2中，命中率僅13.3%。

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