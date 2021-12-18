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當年主動搭訕未成年李靚蕾　王力宏「把妹招數曝光」

▲王力宏（左）優質人設崩壞，李靚蕾發長文爆料。（圖／翻攝王力宏IG）
▲王力宏（左）優質人設崩壞，李靚蕾發長文爆料。（圖／翻攝王力宏IG）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-12-18 10:15:00

藝人王力宏出道多年形象優質，還熱於做公益，更是眾人心目中的好爸爸、好老公、好兒子。日前他在臉書上承認婚變爆料，坦言和結婚8年的李靚蕾正在申請離婚，還表示2人私生活很簡單、單純，沒想到李靚蕾忍了2天大爆發，在昨（17）日深夜發長文揭露王力宏渣男種種行為，讓人震驚。

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▲王力宏和李靚蕾8年婚姻告吹。（圖／翻攝王力宏IG）
▲王力宏和李靚蕾8年婚姻告吹。（圖／翻攝王力宏IG）
李靚蕾16歲就認識王力宏，雙方透過親友結識，多年長大後升格成王太太，當年結婚時還被外界讚譽宛如偶像劇般的劇情真實上演。但李靚蕾卻在毀滅式爆料文中披露，當年王力宏在她未成年時就主動搭訕，還時常打電話跟她聊心事、誇讚她漂亮，言語曖昧，融化少女的心。多年以來雙方一直保持聯絡，偶爾在不同的城市見面，「再後來你當時還在跟前女友交往時，你半夜兩點打給我，問我要不要去你家陪你睡...我覺得很怪拒絕了，但也沒有多想，你說那你出來找我，那晚我們在外面聊天聊到早上。我也是後來才發現，原來你那時還是跟你前女友在一起。」

▲王力宏、李靚蕾恩愛畫面不再。（圖／李靚蕾IG、痛點星聞微博）
▲王力宏、李靚蕾恩愛畫面不再。（圖／李靚蕾IG、痛點星聞微博）
後來在王力宏強烈攻勢，李靚蕾終於點頭發生性關係，也以為2人正式交往，「隔天早上你卻說你不想談感情。我從來沒有遇過這樣的事情，當時很驚訝，但是同時因為你也很真誠的跟我分享了很多你的孤單和內心的秘密，我當時覺得你形象這麼優質，應該是受過什麼傷害才會這樣。所以我們實際上像一般情侶一樣熱戀，能在一起就在一起，不在同一個城市就整天聯繫，度過很多美好時光，也會說我愛你，只是沒有名份，你說，你也沒有跟別人在一起，只是暫時不想談感情。」但李靚蕾卻發現王力宏的砲友遍及各個城市，甚至還會召妓，讓她既傻眼又傷心。

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