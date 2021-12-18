盼讓目前施政能順利進行 蔡英文呼籲：投下4個不同意
四大公投決戰今日！蔡英文總統今（18）日早上前往新北永和的秀朗國小投票，投完票之後接受媒體訪問時說，呼籲大家出來投票，投下4張不同意的票，讓現在施政可以順利進行，也讓很多重要議題可以進行改革轉型。
記者鄭宏斌／綜合報導
2021-12-18 09:25:27｜2021-12-18 09:32:01
蔡總統表示，今天是公投投票日，這次4個議題對台灣未來發展都很重要，無論是能源轉型、供電穩定，或經貿佈局、跟美國的關係，都是很重要的政策議題。這些政策都是政府現在正在執行的相關政策，這些政策在執行上都大致在軌道上，也希望能夠加速進行，讓能源可以更快速轉型，供電可以更進一步到位，穩定供應經濟發展、民生所需。
蔡總統也說，另外在經貿布局上，跟外交關係上的拓展，也是這幾年政策上非常注重的事情，這些都是政府正在執行的政策。
蔡總統指出，不希望重大政策正在執行的過程中出現變數，而讓現在政策的執行緩慢下來或停止，她呼籲大家出來投票，投下4張不同意的票，讓現在施政可以順利進行，讓很多重要議題可以進行改革轉型，需要全體國人大家一起來努力支持。「今天希望大家都出來投票，投下四個不同意」。
媒體追問，投票所的人潮多嗎？蔡總統答，大家都可以進去觀察，「今天投票所整體安排，我覺得滿好的」。
蔡總統也說，公投沒有規定在投票日這一天不能進行說明或宣傳，所以就選在法定範圍外，跟大家進行公投這幾項議題的說明。