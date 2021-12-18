李靚蕾毀王力宏男神形象 女醫轟：媽寶是華人社會的毒瘤
王力宏日前宣布與李靚蕾離婚結束8年婚姻，但李靚蕾在昨（17）日晚間發長文控訴，指出王力宏長期劈腿、約砲、召妓，還在婚姻中遭到王力宏羞辱、冷暴力，王力宏往昔良好形象一夕崩壞。對此，女醫師黃宥嘉感慨表示，「優質偶像男神旁的婚姻，其實跟在渣男旁邊的婚姻好像也沒差多少」，更砲轟華人社會的毒瘤就是「媽寶男」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 09:32:55
黃宥嘉醫師深夜在臉書發文談論李靚蕾的爆料，直呼「很感慨，在優質偶像男神旁的婚姻，其實跟在渣男旁邊的婚姻好像也沒差多少！我們的社會對於優質男神的標準實在太低，還是因為包裝太精美，所以男神很放心地去墮落了！」
黃宥嘉醫師表示，「給李靚蕾安慰與擁抱一下，妳才是優質的現代女性！勇敢地說出來，不要被根本不在乎妳的「錢家人」（前家人？）惡意中傷與隨便打發。」
黃宥嘉醫師更引述了李靚蕾控訴文中的一段話，「你動用了你的人脈和媒體關係拿我當擋箭牌用攻擊我的方式保護了你自己，做錯事的人是你，但我和你媽卻乘載了所有的輿論和負面新聞，你卻獨善其身」，認為這種「把自身的過錯全部推卸到別人身上」的行為模式，閉著眼睛也能想到就是，「華人社會的毒瘤：媽寶！」（編輯：倪浩軒）