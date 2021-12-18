研究指3疫苗對Omicron效力差！曾染疫並打2劑輝瑞最有用
美國華盛頓大學(University of Washington)與瑞士藥廠Humabs Biomed SA.生技，近期合作進行的新研究發現，接種2劑美國嬌生疫苗(J&J)、俄羅斯「史普尼克-V」(Sputnik V)、中國國藥疫苗，對防範Omicron變種幾乎無效。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-18 09:42:35
綜合外媒報導，這項研究主要分析6款疫苗對Omicron的效力，初步結果顯示，接種過嬌生疫苗的12個人中，只有1人的樣本對Omicron展現出有效的中和抗體；接種中國國藥疫苗的13人，則有3人顯示出有效中和抗體；至於俄羅斯史普尼克-V疫苗最慘，接種的11人中，沒有1人產生有效抗體。
研究也發現，雖然注射2劑輝瑞、莫德納、阿斯特捷利康(AZ)疫苗的人，對Omicron的保護力也有下降，但若是曾染疫者接種過2劑輝瑞疫苗，碰上Omicron，抗體僅會減少約5倍，比完整接種但未曾染疫的44倍少許多。
根據前述研究數據，研究團隊初判，要讓抗體效果發揮到最大，最佳的組合，似乎是曾感染過新冠肺炎，並接種過2劑輝瑞疫苗的康復者。
報導也提到，這份研究只是初步結果，內容僅聚焦在中和抗體的變化，不過中和抗體只是免疫反應的其中一部分，目前針對另一個具保護效果、能夠預防重症和死亡的T細胞研究仍在進行中。
※【NOWnews 今日新聞
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