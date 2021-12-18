NBA／KD右踝痠痛 籃網三巨頭本季恐首次全員缺席
根據美國媒體爆料，籃網已經啟動讓Kyrie Irving回歸的準備，不過明日籃網在主場出戰魔術仍無法現身，Kevin Durant今(18)日也傳出右腳踝痠痛將休兵，加上James Harden先前觸發健康與安全協議，三巨頭可能本季首次全員缺席。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-18 10:11:39
KD在周二(當地時間)出戰暴龍前就因右腳踝痠痛被列入出賽成疑，但最終仍下場還打了延長賽，上場48分鐘，轟下34分三大三元，率隊獲勝，周四對陣76人的情況也是一樣，出賽39分鐘拿下34分11籃板8助攻。
在季後賽前，籃網還剩50多場例行賽要打，幾個星期以來，KD的工作量一直是個話題，本季目前場均出賽37分鐘，在聯盟中排第4，儘管總教練Steve Nash(奈許)不希望他打那麼久，但為了比賽勝利不得不這樣使用他。
籃網決定讓Irving回歸也是考量到KD的工作量，不過這位球星還不打算接種疫苗，因此只能打客場，根據多家美國媒體報導，KD明日將因右腳踝痠痛缺賽，Harden在周二觸發防疫協定被迫隔離，歸期還未知，恐讓三巨頭在本季首次全員缺席。