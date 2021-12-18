王力宏急甩婚姻主因曝光！擔憂新歡被冠上「小三」受委屈

李靚蕾展開毀滅性爆料復仇，以長達近5,000字文章痛訴王力宏約砲、召妓，婚後對老婆不忠，還施以冷暴力、霸凌，而她為了3個小孩，選擇隱忍8年，始終對另一半退讓、委曲求全，王力宏卻還是執意離婚，原因是「如果遇見喜歡的女生，不想她受委屈被人家說是小三」，不顧夫妻之情堅決求去，恐怕已經有新歡出現！

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▲王力宏堅持要和結婚8年的李靚蕾離婚，原因令人不解。（圖／翻攝王力宏IG）

王力宏的優質形象，在李靚蕾的文章裡全然毀滅，他變成婚前劈腿約砲、婚後外遇不忠的世紀渣男，只顧維護形象，罔顧老婆感受。儘管如此，為了維持家庭美滿，她仍睜一隻眼閉一隻眼，「我還是願意選擇原諒你，陪伴你，只是換一種方式，不奢望改變你了，讓你自由的過你想要的生活方式，我退出了你的生活，就帶著孩子們在家等著你，等你想回來的時候回來跟我們相聚，也不跟你吵架了」。

即便如此，王力宏仍執意自私地要離開，理由更是荒謬可笑，是擔心遇見喜歡的女生，不想對方受委屈被人家說是小三，所以堅決要離婚，可說是為第二春提前打預防針。李靚蕾不願意離婚，怒指王力宏「變本加厲想盡各種方式言語霸凌我，甚至羞辱我，在親友面前捏造事實詆毀我」，原來婆媳問題的兇手，竟是枕邊另一半，王力宏不但沒有擔任橋樑，化解婆媳問題，反而借力使力，讓兩個女人的戰爭，成為他甩掉婚姻的助力。

而王力宏背後新歡的身分尚未曝光，李靚蕾卻意有所指地說「希望你也可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光跟對的人在一起」，讓外界對這位天王未來新對象的性向和身分更加好奇。