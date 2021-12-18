此起彼落的閃光燈下投票　侯友宜：蓋下心目中的意見

四大公投案今（18）日舉行投票，新北市長侯友宜9點前往新北市板橋國小的投票所投票，並在媒體此起彼落的閃光燈下完成投票；侯友宜強調，地方首長要讓選務非常的順利，讓公投的公民民主主義，能夠展現它的價值，這些價值出來的時候都要尊重。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-18 10:33:33｜2021-12-18 10:38:12
至於投票好像還花了一點的時間，是否還要做一些思考？侯友宜表示，因為有4個顏色，要看一下顏色，確認要投哪一個票箱，票箱也不能投錯；此外，因為有4個（重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、三接遷離大潭藻礁）議題，也必須在蓋章的過程中，謹慎把它做好，經充分的理性科學思慮後，蓋下心目中應該表達的意見。
針對國民黨昨晚在中正紀念堂自由廣場舉行的民主守夜晚會，身兼中常委的新北市議會議長蔣根煌提及「侯友宜4個同意」，這個部分是否認同嗎？侯友宜回應，他對外沒有說過這件事，向來都保持一個行政中立，更何況他在臉書已經說得很清楚，由人民來做主，這是公投的價值。
如果公投最後的結果跟黨內不符，會不會怕失去藍營的選票？侯友宜指出，他還是以一個地方行政首長的身分，努力的好好做事；並呼籲今天的天氣有夠冷，市民出來投票都要穿上冬衣保暖，才不會感冒，市民朋友趕快出來投票，「人民作主」，表達你對公投的意見。