李靚蕾忍了19年一次爆發　盤點王力宏12項「渣男行徑」

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「當時我還未成年，你26歲，你就跟我要電話，說我很漂亮，言語曖昧，打電話跟我聊天一聊就是一個小時以上。」
2.在當時還有女朋友的情況下，打電話邀約李靚蕾一起過夜。
「再後來你當時還在跟前女友交往時，你半夜兩點打給我，問我要不要去你家陪你睡...」
3.和李靚蕾發生性關係後，隔天表示不願意談感情。
「因為你是優質偶像，我沒有任何戒心，我們自然的在一起，發生了關係。隔天早上你卻說你不想談感情。」
4.王力宏多次召妓，甚至還將這些女生的模樣特徵造冊。
「後來我發現你紀錄了各種你召妓對象的特徵，其中包含了幾位長得像我們身邊的工作人員，我情何以堪？」
5.演唱會結束後，跑去和砲友狂歡，還拍了各種親密照，女生還在王力宏生日時，傳裸照祝福。
「有一天你上海演唱會結束沒打給我，到早上也找不到你，後來發現你跟你的砲友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼，舔唇的照片。之後婚後也是持續來往，你已經有了我，收到她的一系列裸照祝賀你生日，也是開心回應。」
6.和已婚有小孩的女藝人外遇，還一起聯合欺騙對方老公。
「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公。你們約砲的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公。」
7.約砲友到家裡參加派對，李靚蕾表示對此感到不舒服，王力宏還生氣，並在疫情期間不顧防疫規定，飛奔到女生家裡幽會。
「我說我覺得不舒服，正常社交聯繫可以接受，但邀請她來我們家我會感到不舒服，可不可以不要？你因此非常生氣，說那以後聖誕節派對就不要辦了，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。」
8.疑似有新歡，擔心對方被外界質疑是小三，所以堅持要離婚，李靚蕾不願意就被王力宏言語羞辱。
「不跟你吵架了，但是你還是要自私的離開，理由竟是因為你如果遇見喜歡的女生，你不想她受委屈被人家說是小三，所以堅決要離婚。我不願意離婚你就變本加厲想盡各種方式言語霸凌我，甚至羞辱我，在親友面前捏造事實詆毀我。」
9.好爸爸人設崩壞，缺席小孩成長過程。
「孩子們生日缺席，重要節日的缺席。每次一走就幾個月，我看著孩子心碎的哭倒在我懷裡，我的心也碎了，我就發現我一再隱忍只是在給我們女兒們做不好的示範。」
10.離婚新聞爆發後，只顧自己形象。
「你動用了你的人脈和媒 體關係拿我當擋箭牌用攻擊我的方式保護了你自己。做錯事的人是你，但我和你媽卻承載了所有的與論和負面新聞，你卻獨善其身。」
11.結婚5年催生3個，但時常不在李靚蕾身邊。
「因為你比我大十歲又很希望有很多孩子，一胎接一胎不停的催生，所以我放棄工作和自己個人的人生，一切以你和孩子為中心，我們結婚大部分時間，我不是在備孕，懷孕，就是在產後哺乳育兒，過程中身心都經歷了很多變化，大部分我都是自己獨自面對的。」
12.嫁進王家後，飽受言語霸凌、冷暴力，還被逼簽婚前協議書，但婚後2人一起做的努力卻被忽略。
「嫁給你這麼多年，被你和家人不斷地懷疑..羞辱和冷暴力。一開始就被逼著簽署不對等的婚前協議，你要保護你婚前的財產，我能夠理解也完全接受，但婚後的財產是我們共同的努力，也是我們各自做好份內的工作而得來的，房子在你名下，車子在你媽的名下，財產轉移的很乾淨，深怕我佔到你任何的便宜。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。