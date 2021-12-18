NBA／Curry拚到犯滿！飆5三分砍30分　率勇士客場取3連勝

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不過易籃再戰後，勇士陷入得分荒，讓塞爾提克打出17:5的攻勢，結果第3節勇士僅有14分進帳，該節打完只剩下1分的領先。之後在末節一開始，Jayson Tatum又投進三分球，幫助塞爾提克反超。
所幸危急時刻，老將Andre Iguodala跳出來穩定軍心，帶領勇士替補打出7:0小高潮，重新拿回優勢。比賽進入到最後2分鐘，綠軍靠Josh Richardson的罰球追回2分，接著Curry上籃放槍，Brown快攻反擊拿2分，雙方剩下3分差。
比賽最後34秒，Curry再度切入拋投得分，勇士保有5分領先。塞爾提克下一波攻擊失誤收場，不過Curry也進攻犯規、領到6犯退場，球權轉換後塞爾提克後衛Marcus Smart投進三分，不過接著Damion Lee也兩罰全中，鎖定比賽勝利。
Curry在進入到11月底後狀態下滑，這場比賽他手感依舊一般，不過首節的爆發讓人驚艷，整場21投8中得到30分，但也有6次失誤和6次犯規；而Wiggins則是站出來承擔更多責任20投11中得到27分；Draymomd Green得到6分5籃板8助攻，Iguodala有12分進帳。
塞爾提克5人得分上雙，主將Tatum此役16投9中斬獲27分，另外還有8籃板6助攻，Jalen Brown得到20分9籃板，Marcus Smart繳出19分8助攻成績。