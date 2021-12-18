宅商機發燒 HUN混餐飲集團推「杉」主打美味健康盒

看好宅經濟發燒，台中一中商圈發跡的HUN混餐飲集團，繼宅、混、暖然之後，再開發新品牌「杉」，插旗餐飲一級戰區公益商圈，以「想吃什麼，自己挑選」的健康輕食沙拉，打造高品質、無負擔又兼具美味的Balanced Box健康盒，要征服年輕族群的味蕾。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ HUN混餐飲集團推「杉」主打美味健康盒，十餘種主食及新鮮蔬果配料混搭的輕食沙拉，光看繽紛色彩就讓人食指大動。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.18)

HUN 混餐飲集團執行長陳詠翔表示，健康飲食不該只有水煮雞胸肉和沙拉，一層不變的淡然滋味。所以，如何提供多樣化新鮮食材，讓消費者自已做主混搭外，還能兼具健康美味，是新品牌杉與市場標榜健康飲食的最大區隔。

走進杉餐廳，不大的店面，簡約風格予人清新自然感受。陳詠翔說，杉主要提供外帶健康盒，若要內用，仿照日本立食作法，餐廳有簡便桌檯，沒有椅子，點餐後站著食用。「動動手指，用手機就能完成線上點餐」陳詠翔說，外帶餐盒要事先預訂，線上操作後，再依預定時間取餐，快速又方便，符合現代人的快速步調與需求。





▲宅商機發燒， HUN混餐飲集團新推「杉」主打美味健康盒，提供無負擔又美味兼具的健康輕食沙拉。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.18)

杉健康餐盒基底是HUN餐飲集團招牌義大利麵，搭配超過10種以上的主食和配料。主食主打草飼牛菲力與精心調味的雞胸肉，以低溫烹調，一口咬下，肉質軟嫩不柴。另有深受大眾喜愛的新鮮現流鮭魚、鮪魚，以及新鮮酪梨、煎板豆腐的素食選項，皆值得一一嘗試。配料提供藍莓、甜椒及蕃茄等多種生鮮蔬果，以及帶有些許風味變化的菌菇、蘆筍、地瓜等，加上經典日式胡麻醬及多種清爽油醋系列，全部任由消費者各挑喜愛口味混搭。不少消費者自行搭配餐盒後，笑說「光看色彩繽紛就讓人食指大動」。





▲宅商機發燒 ， HUN混餐飲集團新推「杉」主打美味健康盒，以提供外帶為主，店內有立食的桌檯，方便點餐內用。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.18)

HUN混餐飲集團持續大玩創意，直接在店內「種」一棵樹，象徵新品牌的萌芽，希望吸引響往健康美味吃的消費者前來品嘗Balanced Box健康盒。試營運期間為12月18日至12月31日，來店消費即可獲得限量草木調口罩香氛貼，數量有限，送完為止，加入Line好友會員並直接線上點餐，可免費加選一項配料。



