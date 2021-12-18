王力宏爆召妓 廠商切割晚一步、自嘲「睡太早了沒下次」
王力宏官宣結束8年婚姻後，前妻李靚蕾深夜無預警發出毀滅性長文，爆料王力宏冷暴力、出軌、約砲、召妓，招招斃命，王力宏出道以來優質清新的形象全毀，繼汽車品牌INFINITI凌晨1點多熬夜加班，在微博緊急切割中止合作關係，緊接著王力宏創辦的潮牌「龍的傳人」也被電商下架，中國教育科技公司「讀書郎」及知名品牌周大生珠寶也都火速宣布，合約中止不再合作。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-18 11:48:53｜2021-12-18 12:14:32
王力宏在2019年聯合創立潮牌「龍的傳人」，在發布會現場還演唱經典歌曲《龍的傳人》炒熱氣氛，在爆出毀滅性醜聞不到1天，眼尖網友發現，服飾購物網站「得物」已將潮牌「龍的傳人」全數下架。
除了凌晨開第一槍的汽車品牌INFINITI，中國教育科技公司「讀書郎」也在今（18）早8點宣布終止合作關係，網友開玩笑說手速比不上INFINITI凌晨1點發文，「讀書郎」社群行銷也幽默回應：「睡得早了點，沒有下次一定。」
此外，知名品牌周大生珠寶同樣在微博公告：「周大生珠寶與王力宏先生的廣告合作協定已於2021年11月30日到期，後續不再合作。」網友回應更狠，直指沒說不知道，看了聲明「才知道他是你家代言人」。