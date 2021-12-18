公投決戰今日！藍綠最後催票　估晚間10時前結果出爐

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蔡英文總統上午前往新北市秀朗國小投票，她受訪時說，這4個議題對台灣未來發展都很重要，無論是能源轉型、供電穩定，或經貿佈局、跟美國的關係，都是很重要的政策議題。這些政策都是政府現在正在執行的相關政策，執行上都大致在軌道上，也希望能夠加速進行，讓能源可以更快速轉型，供電可以更進一步到位，穩定供應經濟發展、民生所需。
蔡總統也說，另外在經貿布局上，跟外交關係上的拓展，也是這幾年政策上非常注重的事情，這些都是政府正在執行的政策。
蔡總統指出，不希望重大政策正在執行的過程中出現變數，而讓現在政策的執行緩慢下來或停止，她呼籲大家出來投票，投下4張不同意的票，讓現在施政可以繼續順利進行，讓很多重要議題可以進行改革轉型，需要全體國人大家一起來努力支持。
行政院長蘇貞昌上午與妻子詹秀齡前往新北市育林國中投票，他受訪時說，這次公投攸關台灣的前途及拚經濟，非常期待所有的民眾出來投票。蘇貞昌也說，公投跟選舉不一樣，公投到今天都還可以宣傳、還可以拉票，請大家一定要踴躍出來投票，同時請注意保暖。至於其他的問題，等投票結束，再跟大家報告。
國民黨昨晚在北市自由廣場舉行「民主守夜」，但是藍營縣市長全缺席公投之夜。國民黨主席朱立倫今（18）日表示，昨日有打電話給各縣市長請他們固守地方催票，呼籲有心人士不要見縫插針。
朱立倫表示，雖然天氣冷，但是為了台灣的前途、大家的民生議題與健康，雖然天氣冷還是呼籲大家出來投票，各地的民意代表也會繼續鼓勵民眾多出來投票。