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公投決戰今日！藍綠最後催票　估晚間10時前結果出爐

▲四大公投案今（18）日投票，投票時間自上午8時至下午4時，結果預計在晚間10時之前出爐。（圖／NOWNews攝影中心，2021.12.18）
▲四大公投案今（18）日投票，投票時間自上午8時至下午4時，結果預計在晚間10時之前出爐。（圖／NOWNews攝影中心，2021.12.18）

政經中心／台北報導

2021-12-18 11:50:49

四大公投決戰今日！投票時間自上午8時起，至下午4時為止，開票結果預計在晚間10時之前出爐。今天一早，藍綠的重要政治人物皆前往投票，並呼籲民眾踴躍出門投票，盼能催出更高票數。

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四項公投案包括，重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離等，在今日進行投、開票。根據中選會公布的資料，這次投票權人總數1982萬5468人，首投族約67萬6332人，而公投的過關門檻，至少須有495萬6367張有效同意票，且同意票大於不同意票。

蔡英文總統上午前往新北市秀朗國小投票，她受訪時說，這4個議題對台灣未來發展都很重要，無論是能源轉型、供電穩定，或經貿佈局、跟美國的關係，都是很重要的政策議題。這些政策都是政府現在正在執行的相關政策，執行上都大致在軌道上，也希望能夠加速進行，讓能源可以更快速轉型，供電可以更進一步到位，穩定供應經濟發展、民生所需。

蔡總統也說，另外在經貿布局上，跟外交關係上的拓展，也是這幾年政策上非常注重的事情，這些都是政府正在執行的政策。

蔡總統指出，不希望重大政策正在執行的過程中出現變數，而讓現在政策的執行緩慢下來或停止，她呼籲大家出來投票，投下4張不同意的票，讓現在施政可以繼續順利進行，讓很多重要議題可以進行改革轉型，需要全體國人大家一起來努力支持。

行政院長蘇貞昌上午與妻子詹秀齡前往新北市育林國中投票，他受訪時說，這次公投攸關台灣的前途及拚經濟，非常期待所有的民眾出來投票。蘇貞昌也說，公投跟選舉不一樣，公投到今天都還可以宣傳、還可以拉票，請大家一定要踴躍出來投票，同時請注意保暖。至於其他的問題，等投票結束，再跟大家報告。

國民黨昨晚在北市自由廣場舉行「民主守夜」，但是藍營縣市長全缺席公投之夜。國民黨主席朱立倫今（18）日表示，昨日有打電話給各縣市長請他們固守地方催票，呼籲有心人士不要見縫插針。

朱立倫表示，雖然天氣冷，但是為了台灣的前途、大家的民生議題與健康，雖然天氣冷還是呼籲大家出來投票，各地的民意代表也會繼續鼓勵民眾多出來投票。


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