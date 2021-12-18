王力宏毀了！李靚蕾點名「吳xx」 網友頭皮發麻：有內幕
李靚蕾昨（17）日發長文，披露與王力宏8年婚姻破局原因，除了指出王力宏男女關係混亂、夥同家人對她言語羞辱和冷暴力，文中更特別點名：「你的十字架我不會再幫你背了。當時吳xx也是大動作的澄清，結果大家有目共睹。」弦外之音讓網友直呼有內幕。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-18 13:45:46
李靚蕾披露自己認識王力宏快20年，忍受他在很多城市都有砲友、被拍到召妓，還和已婚有小孩的女星糾纏不清，砲友1在王力宏婚後傳裸照調情，「她還發了關於你的ig，稱呼你『宏宏』又刪除」，砲友2甚至還已婚有小孩，「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，砲友3疑似是男性舞者，李靚蕾用「他」代稱：「你的舞蹈老師朋友傳訊給你，說他覺得很傷心，以為你們是在一起的。」
李靚蕾指出心碎的其中一個原因，是發現了王力宏的召妓花名冊，「後來我發現你記錄了各種你召妓對象的特徵，其中包含了幾位長得像我們身邊的工作人員，我情何以堪？」耐人尋味的是，李靚蕾說：「你的十字架我不會再幫你背了。當時吳xx也是大動作的澄清，結果大家有目共睹。你和她有沒有不尋常的關係，你們兩個心理有數。演藝圈的男女關係和你的三觀也是顛覆了我的見識，對象、前對象、和他們的好友，大家一律都是『好朋友』。」
網友發揮柯南精神，猜測這位吳xx疑似是指吳亦凡。吳亦凡今年8月因涉及以「酒桌選妃」方式誘騙未成年少女爆發醜聞，剛開始他還列出10點聲明否認，最後仍被警方逮捕，徹底變成「劣跡藝人」，李靚蕾以「吳xx」影射前夫王力宏，讓網友直呼「頭皮發麻了」、「完全無法想像」、「我的天啊」、「怎麼感覺有內幕」。