COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

王力宏毀了！李靚蕾點名「吳xx」　網友頭皮發麻：有內幕

▲王力宏（左）被前妻李靚蕾指控淫亂花名冊。（圖／翻攝自王力宏IG）
▲王力宏（左）被前妻李靚蕾指控淫亂花名冊。（圖／翻攝自王力宏IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-18 13:45:46

李靚蕾昨（17）日發長文，披露與王力宏8年婚姻破局原因，除了指出王力宏男女關係混亂、夥同家人對她言語羞辱和冷暴力，文中更特別點名：「你的十字架我不會再幫你背了。當時吳xx也是大動作的澄清，結果大家有目共睹。」弦外之音讓網友直呼有內幕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李靚蕾披露自己認識王力宏快20年，忍受他在很多城市都有砲友、被拍到召妓，還和已婚有小孩的女星糾纏不清，砲友1在王力宏婚後傳裸照調情，「她還發了關於你的ig，稱呼你『宏宏』又刪除」，砲友2甚至還已婚有小孩，「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，砲友3疑似是男性舞者，李靚蕾用「他」代稱：「你的舞蹈老師朋友傳訊給你，說他覺得很傷心，以為你們是在一起的。」

李靚蕾指出心碎的其中一個原因，是發現了王力宏的召妓花名冊，「後來我發現你記錄了各種你召妓對象的特徵，其中包含了幾位長得像我們身邊的工作人員，我情何以堪？」耐人尋味的是，李靚蕾說：「你的十字架我不會再幫你背了。當時吳xx也是大動作的澄清，結果大家有目共睹。你和她有沒有不尋常的關係，你們兩個心理有數。演藝圈的男女關係和你的三觀也是顛覆了我的見識，對象、前對象、和他們的好友，大家一律都是『好朋友』。」

▲吳亦凡捲入桃色風波中。（圖／翻攝吳亦凡微博）
▲吳亦凡被疑是李靚蕾文中的「吳xx」。（圖／翻攝吳亦凡微博）
網友發揮柯南精神，猜測這位吳xx疑似是指吳亦凡。吳亦凡今年8月因涉及以「酒桌選妃」方式誘騙未成年少女爆發醜聞，剛開始他還列出10點聲明否認，最後仍被警方逮捕，徹底變成「劣跡藝人」，李靚蕾以「吳xx」影射前夫王力宏，讓網友直呼「頭皮發麻了」、「完全無法想像」、「我的天啊」、「怎麼感覺有內幕」。

▲李靚蕾毀滅王力宏的文章中特別點名「吳xx」。（圖／翻攝李靚蕾微博）
▲李靚蕾毀滅王力宏的文章中特別點名「吳xx」。（圖／翻攝李靚蕾微博）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

繼續作答
即時
推薦閱讀