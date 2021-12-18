遭蘇偉碩提告！陳吉仲現身台中投票 回應「舉證有依據」
四大公投今（18）日登場，四大投票案中以「反萊豬」議題，被外界認為是綠營最大挑戰。而醫師蘇偉碩昨（17）日對農委會主委陳吉仲提出違反《公投法》，認為他引用錯誤數據、擾亂視聽。為此，陳吉仲今日投票前表示，所有事證都白紙黑字呈現、有事實根據，行政部門就是要把所有資訊正確跟大眾報告。
記者許家禎/台北報導
2021-12-18 12:36:24
「反瘦肉精毒豬聯盟」成員、醫師蘇偉碩日前針對農委會的新聞稿，指陳吉仲在萊豬爭議上「擾亂視聽，引用錯誤數據，扭曲事實」，昨（17）日至台北地檢署對發布新聞稿的農委會所有成員提出《刑法》加重誹謗告訴，另對主委陳吉仲提出違反《公投法》等罪。
陳吉仲今日上午在台中投票，投票前面對媒體問蘇偉碩提告他違反公投法，他表示一切事證都以白紙黑字呈現出來，美國貿易部門USTR就白紙黑字提出泰國因未依國際規範制定豬肉萊克多巴胺容許量，因此被取消高達7到8億美元的優惠關稅，這些在USTR、在他臉書都有呈現，甚至哪一頁都有指出來，強調所有舉證都有事實根據，而行政部門就是要把所有資訊正確跟大眾報告。
陳吉仲雖出身屏東萬丹，但他表示早年從美國讀完博士回台後就在中興大學工作，早在20年前就設籍在台中，因此這次公投就回台中投票。他說，今天中南部天氣很好，大家都出來投票，因此很有信心。