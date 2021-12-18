BY2妹否認是王力宏小三 李靚蕾正面宣戰：我提供證據！
王力宏15日宣布離婚，豈料16日爆出BY2妹YUMI跟王力宏關係不正當，兩人透過公司回應外界，要對惡意謠言採法律應對，結果前妻李靚蕾17日深夜發表毀滅性文章，暗指YUMI跟王力宏的關係，YUMI遭網友留言攻擊報警，李靚蕾竟到BY2微博底下留言：「請把警察聯絡方式給我，我提供證據，謝謝。」直接宣戰YUMI。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-18 13:12:53
李靚蕾毀滅性文章中，提到王力宏的女砲友傳了一系列裸照祝賀生日，該女事後還發文甜喊「宏宏」秒刪除，網友揪出YUMI在2013年發過和王力宏的合照，上面寫道「祝我遇過最激勵人心、努力且有天分的男人生日快樂，HOMHOM 力宏！謝謝你一直相信我」，與李靚蕾文裡所說的砲友行為不謀而合。
其實早在李靚蕾爆料前，就有自稱是YUMI的閨密出面投稿，指YUMI也被王力宏欺騙心靈與身體，不知自己也是對方的小三，事後YUMI公司出面喊告，制止謠言；豈料BY2今凌晨大動作，報案誹謗她的網友，「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」結果李靚蕾親自出面幫助被告的網友，表示：「請把警察聯絡方式給我，我提供證據，謝謝。」
李靚蕾的宣戰模式，跌破眾人眼鏡，網友支持她到底，表示：「姐就是女王」、「知三當三趕緊封殺」、「姐好威，我幫你置頂上去！」。