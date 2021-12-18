COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

南京大屠殺再生波　中國網友質疑真假被行拘十天

▲繼上海女教師在課堂上質疑事件死亡數字被舉報遭開除後，湖南省衡陽縣一名網友因質疑南京大屠殺「不是假的嗎」被行政拘留。圖為位於南京的「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」。（圖／美聯社／達志影像）
▲繼上海女教師在課堂上質疑事件死亡數字被舉報遭開除後，湖南省衡陽縣一名網友因質疑南京大屠殺「不是假的嗎」被行政拘留。圖為位於南京的「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-18 14:15:46

（中央社記者邱國強北京18日電）南京大屠殺在中國再生風波。繼上海女教師在課堂上質疑事件死亡數字被舉報遭開除後，湖南省衡陽縣一名網友因質疑南京大屠殺「不是假的嗎」被查獲，遭當地警方行政拘留10天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中國媒體截圖畫面，劉姓網友當時透過自己的QQ帳號，在聊天時接連發出「南京大屠殺不是假的嗎」、「有些人說是假的」、「為了營造愛國氣氛虛構出來的」、「不知道是不是」等訊息。

綜合中國媒體報導，衡陽縣公安局17日通報，衡陽縣公安局網安大隊14日透過「日常網絡巡查」，在QQ發現網名為「劉天長」的網友，公開發表質疑南京大屠殺真假等「不當言論，引發網友憤怒」。

經查，這名劉姓網友現年20歲，是衡陽縣石市鎮觀山村人，16日由衡陽縣公安局石市派出所「抓獲歸案」。經偵訊，劉姓網友如實供述自己的「違法事實」，並表示「反省、道歉和悔過」。

衡陽縣公安局表示，鑑於劉姓網友的行為「損害了國家利益和祖國榮譽，傷害了民族感情，其言論極其錯誤，造成的影響極其惡劣」。根據中國「治安管理處罰法」第26條，依法對他處以行政拘留10天的處罰。

在此之前，上海震旦職業學院女教師宋庚一14日在課堂上質疑南京大屠殺死亡數字的真實性，即遭學生拍下後上傳網路，引發大批中國網友圍剿後，校方16日晚間以「發表錯誤言論」造成嚴重社會不良影響為由，將她開除。

宋庚一當時說，「死的是誰？有名有姓的是誰？如果你沒有名沒有姓沒有身分證號，你這個30萬只是一個中國歷史小說寫作的概述」。「我們無論在國內宣傳南京大屠殺死了多少人，但是你沒有史料去支撐這段歷史，那也只是民間說說而已」，「應該反思一下戰爭為什麼發生，這才是最重要的」。（編輯：周慧盈）1101218

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

繼續作答
即時
推薦閱讀