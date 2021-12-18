李靚蕾淚訴與王力宏婚後壓力！名醫一句話點破婆媳問題
藝人王力宏的前妻李靚蕾，在昨（17）日晚間發文投下娛樂圈震撼彈，近5000字的長篇控訴文，指出王力宏婚前、婚後的各種惡行，讓「優質偶像」的人設一秒崩壞，其中文章也有提到李靚蕾的婚後生活似乎相當不開心：「我們結婚大部分時間，我不是在備孕，懷孕，就是在產後哺乳育兒，過程中身心都經歷了很多變化，大部分我都是自己獨自面對的。」文章內甚至提及，「我全心全意地為我們的家庭付出我的所有。因為你比我大十歲又很希望有很多孩子，一胎接一胎不停的催生，所以我放棄工作和自己個人的人生，一切以你和孩子為中心。」顯示李靚蕾長期忍受全職媽媽的壓力。對此，精神科名醫楊聰財表示，臨床上確實有不少全職媽媽壓力過大的案例，很多家庭把照顧家庭的責任、教養小孩的好壞，都算在媽媽頭上，甚至還要接受先生、婆家的要求跟指示。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-18 13:11:21
楊聰財醫師也點明，很多全職媽媽因為三代同堂，所以還要承受照顧公婆的責任，所以真的不是很推薦三代同堂，因為會有意見不合，雖不是對錯問題，但觀念不同會造成壓力跟困擾，也有可能進一步影響下一代教育問題。而且全職媽媽沒有收入，相對不是經濟獨立的人，在使用金錢會受制於人，往往都會覺得比較有壓力。
醫師也提到，臨床案例常見的全職媽媽，會覺得勞心勞力做家事、帶小孩，往往壓力很大，又沒有自己獨立時間，會伴隨睡眠與情緒障礙，且焦慮不安的情緒下，如果又面臨做事情沒有得到肯定，就會因為挫折感導致憂鬱傾向，臨床上甚至有些案例出現自傷行為，會用刀片割傷自己作為情緒宣洩出口。
也因此，醫師建議壓力大的全職媽媽，一定要有正確的紓壓方法，像是要有親友團說話、唱唱歌，並且養成運動的好習慣，因為運動會分泌多巴胺、血清素、腦內嗎啡等，另外也可以練習腹式呼吸，早中晚一天20次，可以幫助自律神經穩定、減輕焦慮，睡前也可以嘗試寫寫日記。
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