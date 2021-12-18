巷仔內／公投守住！「蔡蘇體制」大勝利 吃定心丸繼續衝
公投結果今（18）日晚間揭曉，最終四案公投不同意票皆大於同意票，且同意票皆未達25%門檻未過關。此次綠營府院黨可謂精銳盡出，深入全國各角落盡力宣講政策方向，能夠守住四項公投，代表人民肯定蔡政府執政方向，除了總統蔡英文剩餘任期吃下定心丸外，明年縣市長選舉綠營也可能倒吃甘蔗，開出意想不到佳績，2024總統大選也暫時佔有優勢。
記者黃宣尹／特稿
2021-12-18 19:24:04｜2021-12-18 19:50:19
公投結果今日晚間揭曉，重啟核四、三接遷離、萊豬、公投綁大選等四項公投同意票不只未達25%門檻，且更低於不同意票，宣告闖關失敗。分析整體投票率不高的原因，除了北台灣天氣寒冷，甚至部分地區陰雨以外，最主要還是公投「對事不對人」，少了過往選舉候選人的激情煽動，而國人對政策討論的習慣也仍未成熟，因此投票率不高並不意外。
此次執政的綠營可說是精銳盡出，包含蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及閣員，黨籍立委、議員及地方黨公職皆深入基層，積極宣講「四個不同意」的理由與未來施政方向。自11月開始大舉舉辦公投說明會，從民調上來看，四項公投原先皆處在一定落後的幅度，隨著說明會越辦越多，民調趨勢持續走高，最終成功催出不同意票，綠營贏得漂亮。
最終公投全數守下，綠營大勝利，府院的「蔡蘇體制」可謂吃下定心丸，暫時不用思考人事更迭，也能繼續大刀闊斧進行體制改革；面對即將到來的2022年地方大選，綠營中央政績有民意背書，2018年中央沖到地方的大海嘯災難應不至重演。另2024年總統大選儘管時間仍久，但綠營現今確實佔有優勢。
紛擾1年多的公投今天落幕，儘管還有台中市第二選區立委補選，以及台北市第五選區立委林昶佐罷免案將於1月9日投票，但結果應不至於對政壇走向有太大影響。蘇貞昌所率領的「會做事內閣」將繼續衝、蔡英文也預期在外交上帶領台灣有更多突破，國民黨則宣告過去一年做白工，並未獲得多數人民信任與認同。