快訊／民調與投票不同調 「反萊豬」逆轉！公投未過關
四大公投今（18）日登場，其中，第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，也就是「反萊豬」案，投票前相關民調「同意」為過半數，也被外界視為是綠營的最大挑戰。然而開票後，「不同意」票反而一路略高於「同意」。截至晚間6點45分左右，同意數約達348萬6625票、不同意數達372萬2897票，幾乎底定「反萊豬案」未通過！最終投票結果，以中選會公告為主。而第18案反萊豬公投領銜人林為洲也在晚間6點半出面表示，結果大致底定，對結果很遺憾，但也尊重國人的決定。
記者許家禎/台北報導
2021-12-18 18:47:13｜2021-12-18 19:27:17
根據中選會公布的資料，這次投票權人總數1982萬5468人，首投族約67萬6332人，而公投的過關門檻，至少須有495萬6367張有效同意票，且同意票大於不同意票。
四大公投案今日上午8時至下午4時進行投票，第18案為國民黨立委林為洲發起的「反萊豬公投」，領銜人林為洲主張，有關萊克多巴胺與人體相關的研究還不夠多，若以毒物學角度來看，人體長期攝取殘量，恐有心悸、嘔吐、頭暈、血壓升高等症狀，國人飲食習慣攝取豬肉數量遠高於其他肉品，萊劑雖有國際標準，但未必適用於國人，再加上政府邊境抽檢率低，全面標示耗費大量人力與成本，國民健康不能成為特定國家利益交易籌碼。
不同意方民進黨則主張，全球已有101個國家開放含有萊劑的豬肉進口，跨太平洋夥伴全面進展協定CPTPP所有會員國，也都開放含有萊劑的豬肉進口，美豬進口是國家經濟貿易布局的一環，反萊豬就是反美豬，禁止萊豬進口只會阻擋台灣在國際經貿上的談判，強調進口豬肉資訊公開透明，會比照牛肉規定清楚標示豬肉原產地。