缺席藍營民主守夜的理由曝光 侯友宜：防疫才是最重要
國民黨昨（17）日晚上在中正紀念堂自由廣場舉行的民主守夜晚會，知名歌手蔡琴上台時直言，如果很多人說「我思故我在的話」，可能就不敢上來了！遭解讀是在暗酸新北市長侯友宜；對此，侯友宜回應，相信人民願意站出來表達自己的思考、意見。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-18 13:59:49｜2021-12-18 14:07:43
侯友宜今（18）日9點前往新北市板橋國小的投票所投票，並在媒體此起彼落的閃光燈下完成投票，並設置防疫投票口；侯友宜指出，相信人民願意站出來表達自己的思考、意見，尤其經過一個理性科學的論證後，大家冷靜下來思考，來對公民價值展現的，這個都是值得肯定。
侯友宜昨晚是選擇防疫優先的行程，因而缺席國民黨的民主守夜晚會；侯友宜說，因為看到台北、桃園的防疫旅館接連出事，而防疫旅館肩則負阻絕於境外的防線，因此觀旅局與衛生局的同仁昨日下午就很辛苦在抽查，他晚上也特別到幾家的防疫旅館去複查，保護人民的健康。
侯友宜呼籲市民朋友，一定要把防疫做到好，防疫才是現在最重要的、一個保護人民健康的議題，因此昨晚選擇跟同仁一起並肩作戰，希望把防疫做好；此外，「我的工作做完了，我該表達的意見也表達完了，我們就尊重民意做的決定，所以我的生活如常」。