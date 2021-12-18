公投結果看這裡！四案都沒過關　「反萊豬」意外反轉

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四大案中，重啟核四案「不同意」票數一路都高於「同意」票，截至晚間6點50分，同意票數347萬3338票、不同意票數394萬2403票。針對核四公投未通過，領銜人黃士修今晚發表聲明表示，核四公投未通過，中央政府更不可能處理核廢料。他也抨擊新北市長侯友宜對所有公投案的異常消極，造就了核廢料永遠放在新北市的政治現實，將在歷史留下紀錄。「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」
至於反萊豬議題部分，投票前民調「同意」可是超過半數，也被外界視為是綠營的最大挑戰。然而開票後，「不同意」票反而一路略高於「同意」，期間不斷拉鋸，最終「不同意」勝出。截至晚間6點45分左右，同意數約達348萬6625票、不同意數達372萬2897票，反萊豬幾乎底定未過關。
而第18案反萊豬公投領銜人林為洲也在晚間6點半出面表示，他說結果大致底定，對結果很遺憾，但也尊重國人的決定，同時間他也說自己要辭去國民黨副秘書長的職位。針對原本預期反萊豬會過關，結果反而是「不同意」勝出，他表示有許多支持同意萊豬不要進口的人沒有出來投票，其中也包含許多中間選民沒有出門投票。
至於公投綁大選、珍愛藻礁案則是較前面兩案相對膠著一點，但下午約5點鐘以後，開始都出現明顯的差距，都是「不同意」高於「同意」。其中，公投綁大選，截至晚間6點50分左右，同意數約達360萬5535票、不同意數達381萬4269票。珍愛藻礁案，同意數約達355萬9491票、不同意數達385萬3805票。以上各案最終投票結果，以中選會公告為主。