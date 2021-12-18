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公投結果看這裡！四案都沒過關　「反萊豬」意外反轉

▲全國性公民投票案第17案至第20案今（18）日投票登場，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四案，自今日上午8時至下午4時進行投票。（圖／記者葉政勳攝，2021.12.18）
▲全國性公民投票案第17案至第20案今（18）日投票登場，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四案，自今日上午8時至下午4時進行投票。（圖／記者葉政勳攝，2021.12.18）

記者許家禎/台北報導

2021-12-18 19:02:19｜2021-12-18 19:15:12

四大公投今（18）日登場，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四案，最後這四案皆是「不同意」高於「同意」，闖關失敗。截至晚間6點50分，四個「不同意」都突破380萬票。其中，重啟核四案「不同意」票數一路高於「同意」。而原本國民黨預期會過關的反萊豬，這次卻與民調數字不相符，原本民調「同意」過半數，結果卻是「不同意」勝出，等於綠營這次全勝完封！而總統府預計將在晚間19:30召開記者會說明。

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四項公投案包括，重啟核四、反萊豬、公投綁大選及珍愛藻礁（三接遷離）等，在今日進行投、開票。根據中選會公布的資料，這次投票權人總數1982萬5468人，首投族約67萬6332人，而公投的過關門檻，至少須有495萬6367張有效同意票，且同意票大於不同意票，而此次是我國第4次進行全國性公投。

四大案中，重啟核四案「不同意」票數一路都高於「同意」票，截至晚間6點50分，同意票數347萬3338票、不同意票數394萬2403票。針對核四公投未通過，領銜人黃士修今晚發表聲明表示，核四公投未通過，中央政府更不可能處理核廢料。他也抨擊新北市長侯友宜對所有公投案的異常消極，造就了核廢料永遠放在新北市的政治現實，將在歷史留下紀錄。「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」

至於反萊豬議題部分，投票前民調「同意」可是超過半數，也被外界視為是綠營的最大挑戰。然而開票後，「不同意」票反而一路略高於「同意」，期間不斷拉鋸，最終「不同意」勝出。截至晚間6點45分左右，同意數約達348萬6625票、不同意數達372萬2897票，反萊豬幾乎底定未過關。

而第18案反萊豬公投領銜人林為洲也在晚間6點半出面表示，他說結果大致底定，對結果很遺憾，但也尊重國人的決定，同時間他也說自己要辭去國民黨副秘書長的職位。針對原本預期反萊豬會過關，結果反而是「不同意」勝出，他表示有許多支持同意萊豬不要進口的人沒有出來投票，其中也包含許多中間選民沒有出門投票。

至於公投綁大選、珍愛藻礁案則是較前面兩案相對膠著一點，但下午約5點鐘以後，開始都出現明顯的差距，都是「不同意」高於「同意」。其中，公投綁大選，截至晚間6點50分左右，同意數約達360萬5535票、不同意數達381萬4269票。珍愛藻礁案，同意數約達355萬9491票、不同意數達385萬3805票。以上各案最終投票結果，以中選會公告為主。

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