NBA／AD受傷湖人又輸球　矮湯首秀拿最高分無用

賠了夫人又折兵！洛杉磯湖人今(18)日作客出戰灰狼，Anthony Davis左膝被撞傷提前退場，灰狼逮住機會拉開領先一路揚長而去，湖人整場命中率不到4成，籃板也輸了24個，最終以92:110吞敗，無緣4連勝，新援Isaiah Thomas(小湯瑪斯)替補拿下最高19分。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-18 14:03:30
NBA近期壟罩在新冠肺炎疫情陰霾下，湖人至少5名球員觸發健康與安全協議被迫隔離，先發後衛「威少」Russell Westbrook昨日連續檢測陰性過關，今天就解除隔離出賽，不過緊急簽下的後場戰力Isaiah Thomas(小湯瑪斯)依舊照計畫在今日初次披上紫金戰袍登場。
上半場打完落後9分的湖人，第三節一度追到只差3分，但就在這時候AD遭到灰狼替補小將Jaden McDaniels撞傷左膝，退場後一度回歸，但最終仍只打了20分鐘，貢獻9分1籃板，AD不在場的這段時間，灰狼轟下0:11攻勢拉開領先。
湖人進攻疲軟，全隊命中率僅38.5%，籃板也搶輸灰狼僅拿36個，灰狼則狂抓60個，其中先發Jarred Vanderbilt包辦16個，比賽也因此進入垃圾時間，兩隊都換上替補練兵，Thomas攻下湖人最高19分。
「詹皇」LeBron James拿到18分10籃板5助攻，Westbrook挹注14分4籃板3助攻，反觀灰狼，「新狼王」Karl-Anthony Towns砍下28分10籃板，D'Angelo Russell也有17分6助攻，率隊迎接3連勝。