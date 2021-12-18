台中市上午投票率約2成5　阿嬤「撕票」最重罰5萬

四大公投今天舉行，台中市今天上午天氣晴朗，但投票率不高，中午12點前僅2成5左右。東區一名70幾歲阿嬤，圈選重啟核四公投票時，因連蓋2次擔心被當成廢票，竟撕掉公投票要求選務人員再給她一張新的。選委會表示，依《公投法》可裁罰5千至5萬元罰鍰。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-18 14:05:52
台中市選委會表示，東區進德國小131投票所，上午9點多一名70多歲婦人撕毀一張公投票、向選務人員要再領一張。因違反《公投法》，選務人員通報警方處理。
中市警局第三分局調查，顏姓阿嬤領票後、圈選重啟核四公投票時，疑似沒蓋印清楚，她重新蓋印仍覺得沒蓋好，擔心成了廢票，便將這張公投票撕掉，要求選務人員再給她一張。阿嬤的理由很簡單，她認為圈錯撕掉就能重來，至於其他3張公投票，她並未撕毀且順利完成投票。
台中市選委會表示，此次公投台中市233萬多人有投票權，在全市設立1872個投開票所，依《公投法》規定，將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之公投票者，處5千元以上5萬元以下罰鍰。
今天清晨中部地區氣溫降到15度左右，近中午雖逐漸回暖，但民眾出門意願低落。台中市民政局長吳世瑋表示，據統計到中午12點，投票率約2成5左右，明顯較一般選舉低。