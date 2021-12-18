老市長謝長廷回高雄　陳其邁相陪

公投在今日登場，駐日代表、高雄市老市長謝長廷也特地回台，除了投票，也到高雄願景館、橋頭糖廠等處聆聽簡報，全程由高雄市長陳其邁陪同，陳其邁說，這是場遲來的約會，歡迎老市長回家，謝長廷則讚剛回娘家的帝冠式建築就像是經歷了一場浪漫的時光旅行，舊車站遷移又回到原處，全世界只有高雄有。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-18 14:04:44
陳其邁說，他代表市民朋友特別歡迎老市長謝市長回娘家，現在的高雄有謝市長當時立下的基礎，包括整個城市美學跟城市的翻轉，也包括鐵路地下化與港市合一。
陳其邁也表示，高雄願景館不是只有歷史的記憶，而是有高雄人共同的情感，這裡有很多各式各樣的故事，謝市長當然也是這些故事中不可或缺的一個主角 ，謝市長開啟了高雄新的一個樂章，現在繼續還在寫我們高雄人的故事。
帝冠式車站「高雄願景館」遷移典禮時，主辦單位本打算邀請歷任市長回娘家，但當時因防疫及奧運的考量，身為駐日代表的謝長廷並無法回台參與盛典，直到今天才看到當年自己留住的車站，遷移到城市中軸線，就像是經歷了一場浪漫的時光旅行。
謝長廷說，看到高雄願景館的遷移好像經歷了一場從過去到現在，再從現在到未來的一場時光旅行，城市要建設成功，除了市長是標竿，更重要就是要有一群、非常有效率的團隊那邊，然後還要一群熱情支持的市民，「我很幸福」，看見海洋首都願景的實現，而且還有故事性和國際性，非常感謝市府團隊的用心。