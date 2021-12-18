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王力宏事件受災戶！新郎急抽「唯一」表演曲　慘到網笑瘋

▲王力宏招牌情歌《唯一》是告白熱門曲目，不過在前妻李靚蕾爆料出軌、召妓後，現在聽來格外諷刺。（圖／翻攝《唯一》MV）
▲王力宏招牌情歌《唯一》是告白熱門曲目，不過在前妻李靚蕾爆料出軌、召妓後，現在聽來格外諷刺。（圖／翻攝《唯一》MV）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-18 14:16:15｜2021-12-18 14:19:55

「BABY你就是我的唯一！」原先深情款款的情歌，這下告白再也唱不出來了。王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，指控冷暴力、約砲、出軌、召妓，完美人設全毀，相關話題今（18）日攻佔各大社群媒體，連臉書「Icu醫生陳志金」也頻發多則短貼文討論，其中一篇提到王力宏事件的無辜受災戶，「聽說有人今天的婚禮，要抽掉排好的曲子，新郎好不容易練好那唯一的歌。」慘到網友們笑出來。

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▲有些新郎會特地在婚禮上準備表演曲目告白，但如果只有練習《唯一》或《Forever Love》的話，恐怕GG了。（示意圖／取自Shutterstock）
▲有些新郎會特地在婚禮上準備表演曲目告白，但如果只有練習《唯一》或《Forever Love》的話，恐怕GG了。（示意圖／取自Shutterstock）

王力宏的經典歌曲《你不知道的事》、《龍的傳人》、《蓋世英雄》，全被網友拿來惡搞改歌詞，尤其前妻李靚蕾指控「每個城市都有唯一的砲友」後，更讓招牌歌《唯一》聽來格外諷刺。臉書「Icu醫生陳志金」發出多篇貼文討論，其中一篇提到整個事件中的無辜受災戶：「聽說有人今天的婚禮，要抽掉排好的曲子，新郎好不容易練好那唯一的歌。」

Icu醫生陳志金也對婚禮表演提出3大建議，認為要分散風險，人生不該只有一首拿手歌，或是改唱歌手已作古的老歌比較保險，要不然，現在開始上自創詞曲的課程也不遲。該則貼文引發網友哄堂大笑，指出「目前只剩周董的歌能唱了」，還有人回應這是這起事件中，聽過最好笑的事情。

▲Icu醫生陳志金分享關於王力宏事件的趣味看法。（圖／翻攝「Icu醫生陳志金」粉專）
▲Icu醫生陳志金分享關於王力宏事件的趣味看法。（圖／翻攝「Icu醫生陳志金」粉專）

Icu醫生陳志金也提到，「今天過後，相信大家都知道，自己其實是有耐心看完5000字超長文的，別再牽拖什麼網路世代沒人看長文，也不要開頭就寫什麼文長慎入，那只是自己表達力和內容的問題。」大讚李靚蕾近5000字爆料文，成功成為今日最多人完閱的超級長文。

不少讀完長文的網友都深有同感，沒想到自己可以在網路上看完5000字文章，李靚蕾的文筆獲得一片好評，網路熱烈討論：「第一次看完長篇文章，文筆真好」、「昨晚我還看到有人說看了三遍」、「突然覺得我蠻能讀書的」。


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