王力宏事件受災戶！新郎急抽「唯一」表演曲　慘到網笑瘋

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王力宏的經典歌曲《你不知道的事》、《龍的傳人》、《蓋世英雄》，全被網友拿來惡搞改歌詞，尤其前妻李靚蕾指控「每個城市都有唯一的砲友」後，更讓招牌歌《唯一》聽來格外諷刺。臉書「Icu醫生陳志金」發出多篇貼文討論，其中一篇提到整個事件中的無辜受災戶：「聽說有人今天的婚禮，要抽掉排好的曲子，新郎好不容易練好那唯一的歌。」
Icu醫生陳志金也對婚禮表演提出3大建議，認為要分散風險，人生不該只有一首拿手歌，或是改唱歌手已作古的老歌比較保險，要不然，現在開始上自創詞曲的課程也不遲。該則貼文引發網友哄堂大笑，指出「目前只剩周董的歌能唱了」，還有人回應這是這起事件中，聽過最好笑的事情。
Icu醫生陳志金也提到，「今天過後，相信大家都知道，自己其實是有耐心看完5000字超長文的，別再牽拖什麼網路世代沒人看長文，也不要開頭就寫什麼文長慎入，那只是自己表達力和內容的問題。」大讚李靚蕾近5000字爆料文，成功成為今日最多人完閱的超級長文。
不少讀完長文的網友都深有同感，沒想到自己可以在網路上看完5000字文章，李靚蕾的文筆獲得一片好評，網路熱烈討論：「第一次看完長篇文章，文筆真好」、「昨晚我還看到有人說看了三遍」、「突然覺得我蠻能讀書的」。