PLG／聯盟唯一不敗！新北國王逆轉富邦　主場開幕戰奪勝

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下半場易籃再戰後，兩隊都加強防守，這一節他們的分數都有所下降，富邦靠該節尾聲時簡偉儒的三分，一度稍微將分數拉開，但辛特力違反運動精神犯規，洪楷傑罰完兩球後，李愷諺再飆進三分球，兩隊以77:78進入到末節。
主場軍最後12分鐘越打越嗨，洪愷傑三分命中後，李愷諺連罰帶切拿下3分，國王以83:80反超富邦勇士。接著簡佑哲和楊敬敏繼續在外線開火，國王領先來到本場最多的10分。
富邦最後一節打得攻守失序，雖然最後5分鐘試圖力挽狂瀾，但無奈時間不站在他們這邊。讀秒階段國王握有5分領先，李愷諺被犯規站上罰球線，他兩罰一中，富邦張宗憲投進三分；楊敬敏、簡佑哲被送上罰球線，他們4罰全中，鎖定勝局。
在首場比賽讓德古拉亮向後，富邦在近幾場都是使用去年的年度最佳洋將塞瑟夫，他也一直維持著相當不錯的狀態，今天外線手感火燙，三分4投4中攻下26分11籃板；而球隊進攻核心辛特力則是繳出27分17籃板7 助攻的全面演出。
國王以楊敬敏和李愷諺兩位老經驗的本土球員最為突出，前者21分9籃板5助攻，而後者則是27分8籃板8助攻6抄截；湯瑪士這一場苦工作足，也默默貢獻了23分15籃板4助攻3抄截。
雖然是今年才成立的球隊，但國王開季表現精彩，這一場面對飽受傷兵困擾的富邦，最終在主場守下勝利，也是聯盟開季至今唯一沒輸的隊伍。明天下午他們將再戰夢想家，挑戰3連勝。