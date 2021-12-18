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PLG／聯盟唯一不敗！新北國王逆轉富邦　主場開幕戰奪勝

▲新北國王後衛李愷諺切入上籃。（圖／國王提供）
▲新北國王後衛李愷諺切入上籃。（圖／國王提供）

記者黃建霖/新北報導

2021-12-18 17:03:32｜2021-12-18 17:30:45

P.League+職籃第2季第3周的賽事，新北國王在新莊體育館進行開幕戰，現場湧進6032名觀眾入場，在熱烈的氣氛之下，主場軍在末節打出逆轉勝，最終以107:102拿下賽季主場首勝。

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新北國王今日僅有單洋將湯瑪士一人出賽，不過首節他們的團隊進攻發揮得相當不錯，屢屢切入禁區得手，該節打完以27:23領先；不過次節在辛特力的帶領下，富邦打出一波16:3的高潮，瞬間反超比數。國王靠著該節末的防守帶動進攻，緊咬分差沒被拉開，半場打完以50:53落後3分。

下半場易籃再戰後，兩隊都加強防守，這一節他們的分數都有所下降，富邦靠該節尾聲時簡偉儒的三分，一度稍微將分數拉開，但辛特力違反運動精神犯規，洪楷傑罰完兩球後，李愷諺再飆進三分球，兩隊以77:78進入到末節。

主場軍最後12分鐘越打越嗨，洪愷傑三分命中後，李愷諺連罰帶切拿下3分，國王以83:80反超富邦勇士。接著簡佑哲和楊敬敏繼續在外線開火，國王領先來到本場最多的10分。

富邦最後一節打得攻守失序，雖然最後5分鐘試圖力挽狂瀾，但無奈時間不站在他們這邊。讀秒階段國王握有5分領先，李愷諺被犯規站上罰球線，他兩罰一中，富邦張宗憲投進三分；楊敬敏、簡佑哲被送上罰球線，他們4罰全中，鎖定勝局。

在首場比賽讓德古拉亮向後，富邦在近幾場都是使用去年的年度最佳洋將塞瑟夫，他也一直維持著相當不錯的狀態，今天外線手感火燙，三分4投4中攻下26分11籃板；而球隊進攻核心辛特力則是繳出27分17籃板7 助攻的全面演出。

國王以楊敬敏和李愷諺兩位老經驗的本土球員最為突出，前者21分9籃板5助攻，而後者則是27分8籃板8助攻6抄截；湯瑪士這一場苦工作足，也默默貢獻了23分15籃板4助攻3抄截。

雖然是今年才成立的球隊，但國王開季表現精彩，這一場面對飽受傷兵困擾的富邦，最終在主場守下勝利，也是聯盟開季至今唯一沒輸的隊伍。明天下午他們將再戰夢想家，挑戰3連勝。

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