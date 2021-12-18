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王力宏約砲完換爆「汪小菲外遇」　大S：一切都過去了

▲汪小菲（左）遭爆婚內外遇，大S一句話帶過。（圖／資料照、大S微博）
▲汪小菲（左）遭爆婚內外遇，大S一句話帶過。（圖／資料照、大S微博）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-18 15:43:43

汪小菲才剛宣布離婚，就被爆出婚內出軌，對象是25歲女星張穎穎，汪小菲今（18日）深夜發文否認喊告，雖然消息震驚大陸網友，但因王力宏醜聞關係，他的私事未受關注，而汪小菲前妻大S對此則表示：「一切都過去了。」

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▲汪小菲發文要告網友。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲發文要告網友。（圖／汪小菲微博）
汪小菲跟大S離婚，一舉一動仍是網友關注焦點，近日網友瘋傳汪小菲是出軌慣犯，更秀出他跟張穎穎戴情侶項鍊、上酒吧的照片，甚至還在同一個房間開直播，不僅如此，網友指出2人同居已久，且張穎穎瘋狂逼迫汪小菲離婚，不然就要曝光汪小菲行徑，結果大汪離婚後，張穎穎就沒更新過微博。

根據《三立新聞網》報導，大S對於汪小菲遭爆婚內出軌，她表示：「一切都過去了。」現在自己只專注珍惜當下，同時感謝身邊關心她的人。

汪小菲出軌謠言滿天飛，氣的他發文喊告：「惡意造謠，故意詆毀，等會發律師函。給身邊的朋友造成困擾，實在抱歉！」不過同天剛好爆出王力宏渣男行徑，汪小菲的消息被蓋過，網友就調侃他「發律師函給王力宏吧！他把你的熱搜買掉了」、「力宏：多的是，你不知道的事！」、「力宏：需要人陪，小菲：我來了」酸度破表。

▲網友認為汪小菲跟張穎穎關係不單純。（圖／微博）
▲網友認為汪小菲跟張穎穎關係不單純。（圖／微博）
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