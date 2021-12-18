5年前爆王力宏召妓沒人信 網友向他道歉：娛樂圈需要你
李靚蕾5000字長文「毀滅性爆料」，指控結婚8年的前夫王力宏在很多城市都有砲友，「你也有被拍到帶女生回家過夜，也被拍到召妓，其實這些都有實錘的影片，女生清楚了說出你的樓層和戶名，出電梯也左轉進到你家，這些你也有都有跟我承認。」而早在2016年就有大陸「第一狗仔」卓偉就曾爆料王力宏嫖妓，只是當年沒人相信，如今案情大逆轉，大陸網友紛紛向卓偉道歉，「次次都是真瓜」、「娛樂圈需要你」、「永遠可以相信卓偉」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-18 16:20:00
卓偉發文稱2016年收到台灣提供王力宏夜會嫩模、涉嫌召妓的影片，因為當時缺乏關鍵性證據，加上大眾對王力宏完美偶像形象的信任，大部分人選擇不相信，王力宏以一句「假新聞」便輕鬆過關，沒想到對比李靚蕾爆料內容，王力宏私生活疑似混亂不堪。
李靚蕾披露自己認識王力宏快20年，忍受他在很多城市都有砲友、被拍到召妓，還和已婚有小孩的女星糾纏不清，砲友1在王力宏婚後傳裸照調情，「她還發了關於你的ig，稱呼你『宏宏』又刪除」，砲友2甚至還已婚有小孩，「明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，砲友3疑似是男性舞者，李靚蕾用「他」代稱：「你的舞蹈老師朋友傳訊給你，說他覺得很傷心，以為你們是在一起的。」
李靚蕾指出心碎的其中一個原因，是發現了王力宏的召妓花名冊，「後來我發現你記錄了各種你召妓對象的特徵，其中包含了幾位長得像我們身邊的工作人員，我情何以堪？」卓偉表示對李靚蕾的遭遇非常不平，親自寫詩送給她：「山盟海誓恨匆匆，良緣卻是一場空，嚴冬難擋春蕾綻，真相終顯歲月中。」